MLB・カブスは日本時間19日、今季までDeNAでプレーしたタイラー・オースティン選手と1年契約を結んだことを発表しました。

34歳を迎えたオースティン選手は、2016年にメジャーデビュー。その後、ヤンキース、ツインズ、ジャイアンツ、ブリュワーズと複数球団を渡り歩きながら4シーズンでメジャー209試合に出場しました。

2020年からは日本球界に挑戦。DeNAに入団すると、6シーズンにわたってプレーしてきました。特に昨季は自身初の規定打席に到達。25本塁打を放つ中、打率.316で首位打者のタイトルを獲得しました。また長打率（.601）、OPS（.983）でもリーグトップの数値を残し、ポストシーズンでも3本塁打を放つなどチームの日本一に貢献しました。

今季は65試合の出場で打率.269、59安打、28打点、11本塁打。シーズンを終えた10月末に帰国していましたが、その際にはファンやチームへの感謝と、今季限りで退任となった三浦大輔前監督へ「このチームを5年間率いた“番長”にとても感謝しています。どんな時も私を信頼していただいたことは、今後も忘れることはありません」と思いを寄せていました。