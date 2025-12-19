俳優の黒田大輔（48）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。今年5月に結婚を発表した、妻のダンサー・女優の菅原小春（33）について語った。

2人は4年前に舞台の共演者として出会った。同番組では、菅原の千葉の実家周辺の河川敷で、愛犬・パクチーを連れて散歩する様子や、黒田がインタビューに応じる姿をVTRで紹介した。

交際のきっかけについて、黒田は「小春さんがコロナになっちゃった」と話し始めた。当時「もしアレだったら、食べ物とか欲しい物とか、玄関の前まで持って行きますよ」と黒田が声を掛けたところ、菅原は「じゃあサバ缶を買ってきて」「じゃあ納豆」などとリクエスト。黒田は「その時のラブラブエピソードみたいなのがあって」と切り出し、「自分で言ってる」と照れ笑いした。

菅原の自宅療養期間は桜の季節だったといい、黒田は「今年の花見ができないんだ、かわいそうだな」と同情。そこで「納豆のパックの四隅に爪楊枝で穴を開けて、そこに桜の花を（1輪ずつ）刺して、それで喜ぶかなと思って」持参したという。

そこから療養期間終了直前の出来事として、黒田は「ずっとテレビ電話をしてた」と回想。とくに会話をすることもなくゴロゴロしていたが、深夜0時になり「あれ？もう12時を過ぎたっていうことは、人と会ってもいいってことか」と菅原。「じゃあ黒田さんちに行こうかな」という菅原に、黒田は「“いや、俺が行く”って言って、そのまま結ばれた」と明かしたところで爆笑した。

このインタビューの様子を、側で見ていた菅原に対し、黒田は「最初に結ばれたエピソードを言ってめっちゃ（スタッフに）褒められた。こんないい取材対象者はいないって」と報告。菅原が「全部ベラベラしゃべるから？隠す物何にもないもんね？」と笑うと、ディレクターからは「次の質問が、“小春さんの一番の魅力について”」と一言。黒田が思わず「分かんねぇな」とつぶやくと、菅原は「分かれよ！そこは分かれよ！」とツッコんだ。

しかし黒田は「難しいよね、1個言葉にしちゃうと他が抜け落ちる気がして」と吐露。「“正直なとこだ”とか言うと、違う正直じゃないヤンチャなところも魅力だとか」と思案しながら、「根っこの部分は似てるのかなって思うところもあるけど、生活の面では全然ちがう。だから“ヤッター！”って感じです。自分の人生と彼女の人生と、2倍楽しんでるみたいな感じです」と打ち明けた。

このVTRを受けて、「博多華丸・大吉」博多大吉は「黒田さん、いい言葉だったなあ」としみじみ。「“1個褒めると他が抜け落ちる”ってなかなか、ハァ〜っと思ったし、“2人で2倍の人生を楽しめる”ってうれしいですね」と問いかけると、スタジオ出演した菅原は「うれしいです」とはにかんでいた。