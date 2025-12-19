現役ドラフトで楽天から広島へ移籍した辰見鴻之介内野手が１９日、マツダスタジアムで入団会見を行った。

移籍決定から１０日が経過し、「今は気持ちの整理もついて、広島でひと花咲かせようという気持ちです」と決意。自身が現役ドラフトにかかったことに関しては「ネットとかで書かれていたので、そうなのかなと」と予感していたという。実際に指名を受けても「気持ち的には準備はしていた。あまり驚きはなかった」と受け止めた。

辰見は２２年の育成ドラフト１位で楽天に入団。新人年の２３年途中に支配下昇格を果たし、翌２４年に１軍デビューを果たした。同年オフに戦力外通告を受けて育成で再契約を結び、今年７月に再び支配下に昇格した。今季の１軍出場はなく、通算でも２試合の出場にとどまっている。

一方でイースタンでは今季８８試合に出場し、打率・２８０、３１盗塁。２位に１１個の差をつけて、ぶっちぎりでの同リーグ盗塁王に輝いた。自身の持ち味は「やっぱりスピード」と語り、「足の武器を磨いていかないとこの世界では生き残っていけないと思う。そこは忘れずに広島でもやっていきたい」と強調した。

カープは伝統的に機動力野球を展開しているが、今季チーム全体での盗塁数は５７でリーグ５位。辰見は「まずは開幕１軍を目指して、最低でも２桁盗塁したい」とチームに貢献していくことを誓った。