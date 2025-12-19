東京株式（前引け）＝前日比５６７円高、ハイテク関連株を中心に買い流入 東京株式（前引け）＝前日比５６７円高、ハイテク関連株を中心に買い流入

１９日前引けの日経平均株価は前日比５６７円１６銭高の４万９５６８円６６銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８５４万株、売買代金概算は２兆３４８１億円。値上がり銘柄数は１２５２、値下がり銘柄数は２９４、変わらずは６０銘柄だった。



日経平均株価は反発。米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことが好感され、前日の米国ではＮＹダウやナスダック指数が上昇した。これを受け、東京市場も値を上げてスタート。半導体関連などハイテク株を中心に買いが流入し、日経平均株価の上昇幅は５００円を超えた。きょうは日銀金融政策決定会合の結果が発表される。政策金利は０．５０％から０．７５％に引き上げられる、との観測が強いが金融政策発表後の動向が関心を集めている。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984.T>やレーザーテック<6920.T>、アドバンテスト<6857.T>が高く、フジクラ<5803.T>や三菱重工業<7011.T>が値を上げた。トヨタ自動車<7203.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、ファーストリテイリング<9983.T>もしっかり。半面、キオクシアホールディングス<285A.T>や任天堂<7974.T>、ソニーグループ<6758.T>、三井金属<5706.T>が安い。



