稲垣吾郎が主演を務める舞台、パルコ・プロデュース2026『プレゼント・ラフター』の公演ビジュアルが公開された。

参考：稲垣吾郎が大人げない俳優役でラブコメディに挑む 舞台『プレゼント・ラフター』上演決定

本作は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワードによるラブコメディ。『プレゼント・ラフター』は、1942年の初演以来、繰り返し上演され、2017年には、主演のケヴィン・クラインが3度目のトニー賞を受賞、映画館でも上映された。2019年のマシュー・ウォーチャス演出版は、英国ロイヤル・ナショナル・シアターが厳選した傑作舞台をスクリーン上映するプロジェクト『ナショナル・シアター・ライブ』でも取り上げられ、初演から80年以上経った今なお、注目を集め続けている。

舞台は高級アパートメントの一室。実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリー。だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。まもなく海外ツアーへ出発する彼の元を次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こし……。

ギャリー役を稲垣が演じ、ギャリーの妻役を倉科カナが担当。さらに、黒谷友香、桑原裕子、望月歩、金子岳憲、中谷優心、白河れい、浜田信也、広岡由里子らがキャストに名を連ねている。演出は、稲垣と初タッグとなる小山ゆうなが担当する。

公開されたビジュアルには、ギャリー役の稲垣、ギャリーの妻リズ役の倉科を中心に、登場人物たちの姿が額縁とともに描かれている。

『プレゼント・ラフター』は、2026年2月7日より東京・PARCO劇場で開幕。3月には京都、広島、福岡、仙台でも公演が行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）