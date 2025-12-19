いよいよ年末年始の帰省シーズンが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】12月26日～1月4日 年末年始 いつどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：1月2日・1月3日

□上り：1月2日・１月3日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

「渋滞予想」12月26日（金）はどこが混む？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原IC→海老名JCT 海老名JCT付近 15キロ

〈下り〉

・圏央厚木IC→相模原IC 相模原IC付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈上り〉

・三郷中央IC→川口東IC 川口東IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 15キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」12月26日（金）はどこが混む？【中部】

【画像②】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名高速道路

〈上り〉

・春日井IC→東名三好IC 東郷PA付近 15キロ

〈下り〉

・岡崎IC→豊田JCT 豊田JCT付近 10キロ

「渋滞予想」12月26日（金）はどこが混む？【関西】

【画像③～⑤】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・南郷IC→巨椋IC 巨椋IC付近 10キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・高井田サグ付近 10キロ

・加島サグ付近 19キロ

・須磨IC→芦屋IC 芦屋合流付近 21キロ

〈下り〉

・西長堀合流付近 10キロ

・中之島JCT付近 13キロ

・大浜出口付近 10キロ

・三宝サグ付近 11キロ

・西船場JCT付近 10キロ

・武庫川IC→湊川JCT 柳原西合流付近 16キロ

「渋滞予想」12月26日（金）はどこが混む？【九州】

【画像⑥⑦】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA先付近 10キロ

・筑後小郡IC→筑紫野IC 基山PA先付近 15キロ



□沖縄自動車道

〈上り〉

・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ

「渋滞予想」12月27日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像⑧】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」12月27日（土）はどこが混む？【中部】

【画像⑨⑩】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□新東名高速道路

〈上り〉

・岡崎東IC→新城IC 砥鹿TN付近 10キロ

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市東IC→鈴鹿IC 鈴鹿IC付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月27日（土）はどこが混む？【関西】

【画像⑪】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・栗東IC→大津IC 大津IC付近 15キロ

・信楽IC→大津IC 大津IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

「渋滞予想」12月27日（土）はどこが混む？【九州】

【画像⑫】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈下り〉

・福岡IC→筑紫野IC 大宰府IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月28日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像⑬】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・稲城IC→八王子IC 日野BS付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」12月28日（日）はどこが混む？【中部】

【画像⑭】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市東IC→亀山IC 亀山PASIC付近 20キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月28日（日）はどこが混む？【関西】

【画像⑮⑯】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川IC→湊川JCT 柳原西合流付近 15キロ

「渋滞予想」12月28日（日）はどこが混む？【九州】

【画像⑰】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈下り〉

・福岡IC→筑紫野IC 大宰府IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月29日（月）はどこが混む？【東日本】

【画像⑱】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・川越IC→東松山IC 高坂SA付近 10キロ

・高崎IC→渋川伊香保IC 駒寄PA付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・上野原IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・稲城IC→八王子IC 日野BS付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月29日（月）はどこが混む？【中部】

【画像⑲】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市東IC→亀山IC 亀山PASIC付近 20キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月29日（月）はどこが混む？【関西】

【画像⑳～㉒】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川IC→湊川JCT 柳原西合流付近 18キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・加古川北IC→山陽姫路西IC 増位山TN付近 10キロ

「渋滞予想」12月30日（火）はどこが混む？【東日本】

【画像㉓】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ

・高崎IC→渋川伊香保IC 駒寄PA付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 15キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 25キロ

・綾瀬SIC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 20キロ

「渋滞予想」12月30日（火）はどこが混む？【中部】

【画像㉔】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港潮見IC→弥富木曾岬IC 弥富木曾岬IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月30日（火）はどこが混む？【関西】

【画像㉕～㉗】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川IC→湊川JCT 柳原西合流付近 18キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・加古川北IC→山陽姫路西IC 増位山TN付近 10キロ

「渋滞予想」12月31日（水）はどこが混む？【東日本】

【画像㉘】は地図で一目でわかる、31日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・稲城IC→八王子IC 日野BS付近 10キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

・足柄SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 10キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 10キロ

「渋滞予想」1月1日（木）はどこが混む？【東日本】

【画像㉙】は地図で一目でわかる、1日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈下り〉

・川崎浮島JCT→木更津金田IC 木更津金田IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

・駒門SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 20キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【東日本】

【画像㉚】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・加須IC→岩槻IC 蓮田SA付近 15キロ

・栃木IC→加須IC 加須IC付近 30キロ

〈下り〉

・岩槻IC→館林IC 羽生PA付近 25キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷田部IC→三郷JCT 三郷JCT付近 20キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ

・稲敷IC→つくば牛久IC 牛久阿見IC付近 10キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・八王子JCT→日の出IC 日の出IC付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・宮野木JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ

・成田JCT→四街道IC 四街道IC付近 15キロ



□東京外環自動車道

〈上り〉

・松戸IC→川口東IC 川口東IC付近 15キロ

〈下り〉

・大泉JCT→草加IC 川口東IC付近 20キロ

・松戸IC→高谷JCT 高谷JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・東松山IC→川越IC 川越IC付近 10キロ

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 30キロ

・月夜野IC→赤城IC 赤城IC付近 15キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 15キロ

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ

〈下り〉

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ

〈下り〉

・川崎浮島JCT→木更津金田IC 木更津金田IC付近 27キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・駒門SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 20キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 25キロ

・大井松田IC→御殿場IC 御殿場IC付近 10キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・長泉沼津IC→御殿場JCT 御殿場JCT付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【中部】

【画像㉛～㉝】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田IC→岡崎IC 岡崎IC付近 15キロ

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・久居IC→亀山JCT 亀山PASIC付近 20キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・玉城IC→松坂IC 松坂TN付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ

〈下り〉

・名港中央IC→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈上り〉

・岐阜羽島IC→一宮IC 一宮IC付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【関西】

【画像㉞～㊲】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ

〈下り〉

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・須磨IC→深江出入口 深江サグ付近 20キロ

〈下り〉

・武庫川IC→湊川JCT 柳原合流付近 19キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□近畿自動車道

〈上り〉

・長原IC→大東鶴見IC 大東鶴見IC付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・三木JCT→神戸JCT 神戸北IC付近 10キロ

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【中国】

【画像㊳】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□広島岩国道路

〈上り〉

・岩国IC→大野IC 玖波第二TN付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日（金）はどこが混む？【九州】

【画像㊴】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA先付近 10キロ

・筑後小郡IC→筑紫野IC 基山PA先付近 15キロ

〈下り〉

・須恵SIC→筑紫野IC 大宰府IC付近 10キロ

・大宰府IC→鳥栖JCT 基山PA先付近 10キロ

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像㊵㊶】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・加須IC→岩槻IC 蓮田SA付近 15キロ

・栃木IC→加須IC 加須IC付近 35キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ

・岩間IC→土浦北IC 千代田石岡IC付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・宮野木JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ

・大栄IC→四街道IC 四街道IC付近 20キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

・稲敷IC→つくば牛久IC 牛久阿見IC付近 10キロ

〈下り〉

・海老名IC→相模原愛川IC 相模原愛川IC付近 10キロ

・八王子JCT→日の出IC 日の出IC付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈上り〉

・三郷中央IC→川口東IC 川口東IC付近 10キロ

〈下り〉

・戸田東IC→草加IC 川口東IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・東松山IC→川越IC 川越IC付近 10キロ

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 30キロ

・月夜野IC→赤城IC 赤城IC付近 15キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 10キロ

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ

〈下り〉

・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ

〈下り〉

・川崎浮島JCT→木更津金田IC 木更津金田IC付近 21キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・駒門SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 20キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 25キロ

・大井松田IC→御殿場IC 御殿場IC付近 15キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・長泉沼津IC→御殿場JCT 御殿場JCT付近 10キロ

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【中部】

【画像㊷～㊺】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田IC→岡崎IC 岡崎IC付近 15キロ

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 岡崎IC付近 15キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・玉城IC→松坂IC 松坂TN付近 10キロ

・津IC→鈴鹿IC 鈴鹿IC付近 30キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ

〈下り〉

・名港中央IC→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈上り〉

・岐阜羽島IC→一宮IC 一宮IC付近 10キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・菰野IC→四日市JCT 四日市JCT付近 10キロ

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【関西】

【画像㊻～㊾】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ

〈下り〉

・栗東IC→大津IC 大津IC付近 15キロ

・信楽IC→大津IC 大津IC付近 15キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ

・須磨IC→深江出入口 深江サグ付近 18キロ

〈下り〉

・武庫川IC→湊川JCT 柳原西合流付近 18キロ



□近畿自動車道

〈上り〉

・長原IC→大東鶴見IC 大東鶴見IC付近 10キロ



□神戸淡路鳴門自動車道

〈上り〉

・津名一宮IC→垂水JCT 舞子TN出口付近 35キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・三木JCT→神戸JCT 神戸北IC付近 10キロ

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【中国】

【画像50・51】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈上り〉

・玉島IC→岡山JCT 二子TN付近 10キロ

・福山西IC→笠岡IC 篠坂PA付近 10キロ

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ

・玖珂IC→大竹IC 関戸TN付近 10キロ



□瀬戸内しまなみ海道

〈上り〉

・因島北IC→尾道大橋出入口 向東バスストップ付近先頭 10キロ

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【九州】

【画像52・53】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・福岡IC→若宮IC 古賀SA付近 10キロ

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA先付近 10キロ

・東脊振IC→筑紫野IC 基山PA先付近 15キロ

・筑後小郡IC→筑紫野IC 基山PA先付近 15キロ

・菊水IC→久留米IC 広川IC付近 25キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像54】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【中部】

【画像55】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名高速道路

〈上り〉

・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・亀山IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 10キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・玉城IC→松坂IC 松坂TN付近 10キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【中国】

【画像56】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□瀬戸内しまなみ海道

〈上り〉

・因島北IC→尾道大橋出入口 向東バスストップ付近先頭 10キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【九州】

【画像57】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・久留米IC→大宰府IC 大宰府IC付近 20キロ

・筑後小郡IC→大宰府IC 大宰府IC付近 20キロ

・南関IC→広川IC 八女IC先付近 10キロ