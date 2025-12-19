CW-02C キャップ コットンW

常盤写真用品株式会社は、自社ブランド「TOKIWA STYLE」の新製品として、撮影での着用を想定したキャップを12月に発売した。

「TOKIWA STYLE」は、同社が2024年12月に立ち上げを発表した撮影向け製品の総合ブランド。2025年5月には、三脚、一脚、雲台、LEDライト、そのほかの撮影用アクセサリーなどを発表していた。

今回、「TOKIWA STYLE」ロゴを配したシンプルなキャップを追加。ロゴの色と使用する素材の違いで4アイテムを用意した。

CB-01C キャップ コットンB

CW-02C キャップ コットンW

CW-03D キャップ コーデュロイ

CW-04M キャップ メッシュ

素材：コットン100% ツバ長：約7.5cm 頭周り：約50～62cm 高さ：約16cm 幅：約14～18cm 価格：2,750円素材：コットン100% ツバ長：約7.5cm 頭周り：約50～62cm 高さ：約16cm 幅：約14～18cm 価格：2,750円素材：コットン100%（コーデュロイ） ツバ長：約7.5cm 頭周り：約53～59cm 高さ：約16cm 幅：約15～17cm 価格：2,750円素材：ナイロン60%、コットン40% ツバ長：約7.5cm 頭周り：約51～64cm 高さ：約16cm 幅：約14～18cm 価格：2,750円