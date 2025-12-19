Nero（ブラック／レッド）

株式会社NINE COMPANYは、LIM'S Designの新製品「Lims Leica Q3/Q3 43用 イタリアンレザーハンドメイドケース」を12月18日（木）に発売した。価格は4万9,800円。

レンズ一体型カメラ「ライカQ3」および「ライカQ3 43」に対応するカメラケース。

イタリアのレザーブランド「ART.PUEBLO」の革素材を使用。革なめし業者のBadalassi Carloが伝統的な製法で加工したベジタブルレザーを採用している。耐久性に優れ、使い込むことで風合いの変化が楽しめるという。

レザー部分はすべてハンドメイドで製作。1点ずつ手縫いで仕上げられている。

底面には、航空機製造にも用いられるアルミニウム合金を採用。アルマイト処理を施すことで、耐腐食性と耐摩耗性を備えている。

加えて、アルカスイス互換形状のプレートが内蔵され、三脚・雲台などへの取り付けが可能。ケース装着時でもバッテリーやメモリーカードの交換、ケーブル接続に対応する。

カラーはPapavero（レッド）、Oliva（オリーブグリーン）、Cognac（ブラウン）、Nero（ブラック／レッド）。

Papavero（レッド）

Oliva（オリーブグリーン）

Cognac（ブラウン）