出来上がったチキンのクリスマスツリーと2種のトライフルを実食！　2人のクリスマスの思い出＆2025年の振り返りトークを楽しみつつ、読者の皆さんもよい年末年始をお過ごしくださいね♪

2人：メリークリスマース！！！

小山：メリクリ〜。チキンからいただきまーす。

みきママ：召し上がれ〜！

実は唐揚げもつまみ食いしていた小山さん（笑）


バーベキューソースは、みきさんの自信作！


小山：（味わって）ン〜！　うまい！　…温かいと、もっとうまい！

みきママ：あはははは！　先に撮影してたから、出来立てより少し冷めちゃったね（笑）。温め直す！？

小山：ちょっと冷めてもうまいことがわかったから大丈夫（笑）。

唐揚げを頬張る小山さん


おいしさにこの笑顔！


みきママ：バーベキューソースの味はどう？

小山：おいしいよ。ケチャップの味だけじゃなく、甘みがあって。

みきママ：そう！　醤油を入れることで、おいしくなるの。ファストフードで大人気のソースをみきママ流に再現したソースだから、ぜひ試してみてほし〜！

今日も小山さんのツッコミはキレキレ


本当に笑いの絶えない現場です


みきママ：次は、トライフル！　（味わって）ん〜〜！

小山：おいしい？

みきママ：めっちゃおいしい！　カスタードクリームも超濃厚。食べて食べて！

いちごをぜいたくに飾り付けた豪華なトライフル！


小山：いただきまーす。（味わって）ん〜！　カスタードクリーム、超クリーミーだね！

みきママ：ホント！？

テーブルに汚れを発見？（笑）


小山：これさ、カスタードクリームは温かいまま使ってもいいんじゃない？

みきママ：冷蔵庫で冷やす時間を省いて、温かいまま？

小山：そうそう。そのほうがよりクリーミーに感じられる気がする。レストランでも、そういう温かいクリームのデザートを食べたことがあるよ。

みきママ：なるほどね。さすが、いいお店で食事してるね！（笑）

小山：（笑） あとトナカイのトッピングの方は、ココアが多めだったからビターでうまいね。これは大人向き！

クリームの温度はお好みで！


トナカイのトッピングは大人の味わい


みきママ：クリスマスにぴったりなレシピを2品作ってみたわけだけど、慶ちゃんにとってクリスマスってどんなイメージ？

小山：正直、あんまりピンとこないんだよね（苦笑）。

親は働いてたし、みきは先に実家を出たし…。一人でコンビニでケーキ買ってきて、猫にサンタの帽子を被らせて、さんまさんの番組見ながら過ごしてたよ。

みきママ：わかる、私もクリスマスってちょっと寂しいイメージがあるんだよね。

小山：でも、そういう経験があるからこそ、クリスマスにイベントを企画したんだよね。自分の中のクリスマスの概念もぶち壊そうと思って。

みきママ：CHOIYAMAのクリスマスイベントだよね。

小山：小山家では当然、クリスマスプレゼントを贈り合ったこともないよね（笑）。

みきママ：プレゼント交換じゃないけど、うちの親、慶ちゃんにはゲームとか買ってあげてたのに、私には参考書だったよね。それが納得いかなくて、こっそりゲームを隠したりして… 意地悪したくもなるよ〜！（笑）

小山：親にとってはね、末っ子がかわいかったのかなぁ（苦笑）。

みきママ：長女だし、しっかり勉強しなさいって感じだったのかもね。

小山：そんな昔を思うと、今こうやって家族で楽しめるレシピをみきが考案してるっていうのはすごい。素晴らしいと思うよ。

みきママ：苦い思い出もあるけど、私はクリスマス自体は好きだからね。今は家でも張り切ってクリスマスの料理を作るし、しっかり家族でも楽しんでるよ♪

小山：これからでも遅くない。たくさん楽しい思い出に変えていきたいよね。

小山姉弟のクリスマスの楽しい思い出がたくさん増えますように！


小山：そして、2025年の小山姉弟は今回で連載納め。今年はどんな1年だった？

みきママ：今年も楽しみながら作れるレシピがたくさん考えたな〜。

小山：みきの料理は、本当にエンタメだよね。作る過程も楽しい。

みきママ：慶ちゃんは盛り付けが上手だけど、もう少し家でも自主練すれば料理のレベルももっと上がると思うよ！（笑）

小山：（笑） 一年を振り返ると、俺、今までで一番いろんな現場で「姉弟でお仕事していますよね」って声を掛けられた気がするんだよね。

みきママ：あー、“小山姉弟”っていうのが浸透してきたのかな？

小山：そうそう。2人でメディアに出ることが違和感なく受け入れられるようになったというか。家族で共演していいんだ！って当たり前に思ってもらえるようになったのが、ありがたかった。

みきママ：本当にそうだよね。小山姉弟として、より飛躍できた一年になったはず。読者のみなさん本当にありがとうございます！

テーブルに登場するだけで主役になれる、簡単メインディッシュ


唐揚げクリスマスツリー

【材料】

鶏もも肉…3枚

れんこん…1節

ブロッコリー…1株

黄色いパプリカ…1個　

ミニトマト…1パック

大根 …1本

A

BBQソース

ケチャップ…大さじ6

醤油大さじ…1

水大さじ…2

顆粒コンソメ…小さじ1/2

砂糖…小さじ1

＜作り方＞

（1）バーベキュー味の唐揚げを作る

鶏もも肉に塩胡椒、片栗粉を揉み込み、蓋をして5分ずつ揚げ焼きし、出てきた油でレンコンを炒め、レンコンだけ取り出し、Aを入れて炒める。

（2）盛り付ける

大根に揚げた唐揚げと茹でたブロッコリー、炒めたレンコンをつまようじで刺してツリーにし、最後に黄色いパプリカを星型に切って、爪楊枝で刺して出来上がり。

手前が小山さん、奥がみきさんによる飾り付け。ぜひマネしてみてください♪


サンタとトナカイのトライフルケーキ

【材料】

カステラ…1本

いちご…2パック

市販の生クリーム…2本

無糖ココアパウダー…お好みで

黒チョコペン…2本

白チョコペン…1本

トナカイの角用にチョコレート菓子…1袋

●レンチンカスタード

A

薄力粉…20g

砂糖…40g

牛乳…200cc

卵黄…2つ

バニラエッセンス…6滴

＜作り方＞

（1）カスタードクリームを作る。

耐熱ボウルにＡを入れて、泡立て器でよく混ぜ、牛乳を少しずつ入れて混ぜ、卵黄を入れてよく混ぜる。ラップをせずに電子レンジ600ｗで加熱する。1分ごとに取り出し、泡立て器で混ぜ、計4分加熱する。最後にバニラエッセンスを入れて混ぜ、常温で冷ましてから冷蔵庫で30分冷やす（急いでる場合は氷水をボウルの下にかませて冷やす）。

※電子レンジは機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

（2）重ねてデコレーションする

カップにカステラ、生クリーム、カスタードクリーム、イチゴの順に並べて、1番上に生クリームをのせて、チョコペンで顔を描く。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／福井麻衣子　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／宮川幸　取材・文／岸野愛

＜衣装協力＞

みきママさん▶ニット/￥2,990/パンツ/￥3,490/共にAMERICAN HOLIC(アメリカンホリック)/共にAMERICAN HORIC プレスルーム(アメリカンホリック プレスルーム)