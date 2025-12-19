好奇心いっぱい！キラキラおめめの「もけもけちゃん」の日常的な行動とは…？


ふと視線を感じて振り向くと、こちらをじっと見つめる愛猫の姿-―。X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんが見せた何気ない瞬間に、8.6万いいねがつき反響を呼んでいます。 思わずクスッと笑ってしまう、その愛らしい瞬間とはどんなものだったのでしょうか？

■気づくと視線が…！“もけもけちゃん”のかわいすぎる行動が話題に

「気づくといる」 のひと言とともに投稿された写真に映っているのは、扉のすきまからじっと飼い主さんを見つめるエキゾチックロングヘアのもけもけちゃんの姿。

ふわふわの毛並みに見開いた目…なんとも言えない、独特の佇まいに「フクロウみたい！」「存在感がすごい」といったコメントが次々と寄せられ、8.6万いいねを集めて話題に！

飼い主の、もけもけ@エキゾチックロングヘアさん（@mkmk_1019x）も、「想像以上に多くの“いいね”をいただき、大変驚いております」とリアクション。

飼い主さんを見つめる姿がなんとも愛らしいもけもけちゃんですが、“気づくといる”のは今回だけではないようです。

■観察？おやつ待ち？愛猫のかわいい行動パターン

「普段から、私の様子を観察しているか、おやつを期待して近くにいることが多いように思います」と話す飼い主さん。「今日もいるな」と自然に受け止めてしまうほど、この“気づくといる”もけもけちゃんの行動は日常的に見られるのだそう。

もけもけちゃんがじっと見つめるのは、飼い主さんだけでなく…

とある日のもけもけちゃんは、扉の前に座り何かをじーっと見つめている様子。「可愛すぎやしませんか…」と添えられたコメントに対し、「ほっぺの輪郭が素晴らしく可愛らしい」「同意」といった共感の声が集まりました。

ときには、完全に気配を消して近づいてくるときもあるそうで…。

「気配もなく近づいてくるため、寝ている時に隣にいたり、ゲーム中に後ろに立っていたり、トイレから出るとドア前に待機していたりと、日々驚かされております」と、もけもけちゃんの出現エピソードも伺えました。

■飼い主だけが知る、愛猫の素顔とは？

もけもけちゃんの性格については、「甘えん坊でかまってほしいタイプです」とのこと。そんな甘えん坊な様子も投稿されていました。

パパさんの上が一番落ち着くという、もけもけちゃん。寝ているパパさんの上で安心した様子で眠る姿に、「良い顔してる」「気持ちよさそうな顔してますね」とのコメントが寄せられました。

「パパと寝れない日はパパの匂いのするところでねんね」のポストには、パパさんの枕で眠る姿も。

「もけちゃんパパ大好きなんだね」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられ、ご家族への愛情が伝わる様子が垣間見えます。

最近の可愛かったエピソードについて伺ってみると、「今年初めてクリスマスツリーを飾った際、少し離れた場所から終始観察していた仕草が可愛らしく、微笑ましく感じました」と飼い主さん。もけもけちゃんのほっこりエピソードにこちらも思わず頬がゆるみますね！

■もっと見たい…！もけもけちゃんの日常を一挙紹介！

もけもけ@エキゾチックロングヘアさん（@mkmk_1019x）のXには他にも、もけもけちゃんの可愛らしい日常がたくさん投稿されています。

飼い主さんが持つおもちゃには目もくれずソファにかじりつくする様子や、椅子に座ったままテーブルをじっと見つめてごはんを待つ様子など、クスっと笑える可愛らしい暮らしぶりが盛りだくさん！

生活の中に自然と溶け込む“癒しの気配”。日常が垣間見えるひとコマは、どれもほっこりするものばかりです。もけもけちゃんの可愛さをぜひ覗きにいってみてください。

文=畠山麻美