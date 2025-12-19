冬のボーナス、何に使う？　働く20代〜30代女性100人にアンケート！

あなたは冬のボーナスの使い道を決めていますか？ 一年のご褒美を買うもよし、旅行でリフレッシュするもよし。中には、将来に向けた投資に回す人もいるかもしれません。今回は20代、30代の働く女性たちに、冬のボーナスの使い道を聞いてみました。

Q.冬のボーナスの使い道を決めていますか？

はい：43.0%

いいえ：57.0%

※有効回答数100人

冬のボーナスの使い道をすでに決めていると回答した人は約4割という結果に。意外と少ない？ 使い道を決めている人はどのようなものにボーナスを使用するのでしょうか。

■堅実に……投資・貯蓄する派

「主に投資。毎月の積立とは別でボーナス設定をしている」（39歳／医療・福祉・介護サービス／専門サービス関連）

「物価高が続くと思うので、それに備えて貯金。贅沢は言えない」（37歳／輸送用機器／技能工・運輸・設備関連）

最も多く見られたのが投資や貯蓄に回すという回答。マイナビウーマンの読者は堅実派が多いのかも……？ 全部投資や貯蓄に回すのではなく、「旅行に行って、残りを貯金」といったバランス派もいました。

■リフレッシュ旅に行きたい派

「パートナーと国内旅行をする予定。温泉に入りたい」（38歳／農業協同組合／営業関連）

「韓国に行って推し活をしてきます」（35歳／建設・土木／事務・企画・経営関連）

国内旅行派も、海外旅行派も見られた今回のアンケート。温泉に癒されたり、趣味を満喫したり、買い物をしたり……いつもとは違う空気に触れてリフレッシュできるといいですね！

■ご褒美？ 必需品の買い換え？ 買い物派

「スマホを最新機種に買い替えたい」（39歳／専門店／販売・サービス関連）

「そろそろ電子レンジが買い換え時なので、これを機にこれまでよりもワンランク上の良いものをゲットしたいです」（37歳／その他）

「ずっと狙っていたバッグを買いたい！」（36歳／専門店／販売・サービス関連）

バラエティに富んだ答えが見られたのが「買い物派」。スマートフォンや家具・家電などの生活必需品を買い替えたいという人もいれば、バッグやジュエリーなどのご褒美を買いたいと意気込む人も。物価高が続いていても、やっぱり買い物は社会人の楽しみの一つですよね！

■年末年始に“口福”を感じたい「食費」派

「クリスマスに例年よりも高めのディナーを予約しました！」（33歳／食品／販売・サービス関連）

「今年はおせちを自分でつくろうと思っています。自作だからこそ素材にもこだわりたいです！」（34歳／官公庁／事務・企画・経営関連）

意外と多かったのが、「食費に回す」という回答。日々の食事というよりは、家族や友人との団らんが増える年末年始に向けて、おいしいものを食べたいという趣旨で答えてくれた人がほとんどでした。

■中にはこんな回答も……

「宝くじで夢を買います（笑）」（34歳／総合商社／事務・企画・経営関連）

「推し活！ 来年のツアーにつぎ込みます」（34歳／精密機器／IT関連技術職）

年末ジャンボ宝くじは夢がありますよね！ 結果が発表されるまでワクワク、ドキドキ、そわそわ……当たったら何に使いたいかも聞いてみたいところです。

推し活に使うという回答もちらほら。来年のチケット運、席運を上げるために年末まで善行を積んでおきましょう。

■ボーナスって何歳になってもうれしい〜！

何回もらっても、何歳になってもやっぱりボーナスの査定は気になりますし、入金されたらうれしくなるもの。今回のアンケートでは貯蓄・投資派が多いという結果となりましたが、貯蓄しながらも楽しみにも使いたいという人も多く見られました。あなたは冬のボーナスを何に使いますか？

（イラスト：のがみもゆこ、編集：マイナビウーマン編集部）

※マイナビウーマン調べ

調査方法：WEB

調査期間：2025年12月4日〜12月15日

調査対象：20代〜30代女性

調査人数：100人