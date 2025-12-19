甘酸っぱいトマト＆香味野菜で箸が止まらなくなる！「カリカリ豚のねぎトマトだれ 」


【画像で見る】いつもの材料で！「デパ地下風おかず」バリエ19品

ハレの日に重宝する、デパ地下のキラキラとした料理。でも、お財布にはちょっと厳しい…。そこで！　おなじみの材料でできる、デパ地下おかずみたいに華やかなメニューをご紹介します♪　今回は豚肉を使ったおしゃれな一品です。食卓が盛り上がる「簡単映え見せテク」も参考にしてくださいね。

■カリカリ豚のねぎトマトだれ

トマトの赤と葉ものの緑で色鮮やかに！

カリカリ豚のねぎトマトだれ


【材料・2人分】＊1人分368kcal／塩分1.8g

・豚こま切れ肉・・・ 150g

■A

　└酒・・・ 小さじ1

　└塩 ・・・ひとつまみ

　└こしょう ・・・少々

・レタス ・・・大2枚（約100g）

■B

　└トマト・・・ 大1/4個（約50g）

　└長ねぎのみじん切り ・・・1/3本分

　└にんにくのみじん切り ・・・1片分

　└しょうゆ ・・・大さじ1

　└酢 ・・・小さじ2

　└ごま油 ・・・小さじ1

　└砂糖 ・・・小さじ1/2

　└ラー油 ・・・少々

片栗粉　サラダ油

【作り方】

1．レタスは5mm幅に切り、器に敷く。トマトは1cm角に切ってボウルに入れ、残りのBを加えて混ぜる。豚肉はAをもみ込み、1枚ずつ広げて片栗粉を薄くまぶす。

2．フライパンに油大さじ2を中火で熱して豚肉を広げて入れ、両面がカリッとするまで揚げ焼きにする。レタスにのせ、Bをかける。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・ソースやたれに一工夫

・盛りつけに立体感を

＊　＊　＊

揚げ焼きした豚肉を皿に盛るときは、フライパンからがさっと移さないで、1切れずつ向きを変えながら重ねていきましょう。レタスもこんもり山型に盛る方が、料理が立体的に見えて、より映えますよ！

レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々