甘酸っぱいトマト＆香味野菜で箸が止まらなくなる！「カリカリ豚のねぎトマトだれ 」
ハレの日に重宝する、デパ地下のキラキラとした料理。でも、お財布にはちょっと厳しい…。そこで！ おなじみの材料でできる、デパ地下おかずみたいに華やかなメニューをご紹介します♪ 今回は豚肉を使ったおしゃれな一品です。食卓が盛り上がる「簡単映え見せテク」も参考にしてくださいね。
■カリカリ豚のねぎトマトだれ
【材料・2人分】＊1人分368kcal／塩分1.8g
・豚こま切れ肉・・・ 150g
■A
└酒・・・ 小さじ1
└塩 ・・・ひとつまみ
└こしょう ・・・少々
・レタス ・・・大2枚（約100g）
■B
└トマト・・・ 大1/4個（約50g）
└長ねぎのみじん切り ・・・1/3本分
└にんにくのみじん切り ・・・1片分
└しょうゆ ・・・大さじ1
└酢 ・・・小さじ2
└ごま油 ・・・小さじ1
└砂糖 ・・・小さじ1/2
└ラー油 ・・・少々
片栗粉 サラダ油
【作り方】
1．レタスは5mm幅に切り、器に敷く。トマトは1cm角に切ってボウルに入れ、残りのBを加えて混ぜる。豚肉はAをもみ込み、1枚ずつ広げて片栗粉を薄くまぶす。
2．フライパンに油大さじ2を中火で熱して豚肉を広げて入れ、両面がカリッとするまで揚げ焼きにする。レタスにのせ、Bをかける。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・ソースやたれに一工夫
・盛りつけに立体感を
＊ ＊ ＊
揚げ焼きした豚肉を皿に盛るときは、フライパンからがさっと移さないで、1切れずつ向きを変えながら重ねていきましょう。レタスもこんもり山型に盛る方が、料理が立体的に見えて、より映えますよ！
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々