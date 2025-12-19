「本当に２軍なのか」“アジア２位”との激闘に勝利！主力抜きで優勝のモロッコに世界驚嘆！「アフリカ最強を証明」「クレイジーだ」【アラブ杯】
現地12月18日、カタールで開催されているFIFAアラブカップの決勝で、アフリカの強豪モロッコが、ヨルダンと対戦。延長戦にもつれ込む激闘を３−２で制して、２度目の優勝を飾った。
開始４分で先制したモロッコは、48分に追いつかれると、68分にもPKで被弾。逆転を許す。しかし、土壇場の88分にアブデルラザク・ハムダラーのゴールで追いつくと、延長に入って100分に再びハムダラーが決勝弾。2023アジアカップで準優勝だった難敵に競り勝った。
FIFAランキングでは、出場16か国中トップの11位だったとはいえ、まもなく開幕するアフリカ選手権が控えているため、モロッコは主力抜きのいわば２軍だった。
それでも、ほぼベストメンバーを組んだ中東勢を退けての栄冠。その戦いぶに世界のサッカーファンからは、次のような声が上がった。
「やはりモロッコか」
「彼らは本当に２軍なのか」
「偶然ではない」
「アフリカ最強を証明した」
「クレイジーだ」
「ピッチ上で魔法を見せた」
「どこにも止められない」
「モロッコの時代が来た」
北中米ワールドカップで、日本代表が１、２位抜けすれば、ラウンド32でモロッコと対戦する可能性がある。厳しい戦いを強いられるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
