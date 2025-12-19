西野カナ、クリスマスライブで「新曲持ってきました～！」“口喧嘩ラブソング”「君のせい」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西野カナが、12月17日・18日にKアリーナ横浜にて、クリスマスライブ 『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』を開催。2日間で4万人を動員、また2日目は国内外の映画館でライブビューイングも行われた。

■西野カナ、ブロンドヘアにイメージチェンジ

ライブでは「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」などヒット曲満載のセットリストに加え、「Last Christmas」などクリスマスにちなんだカバー曲も含む、全23曲を歌唱。また、ライブ冒頭では西野カナが、活動再開後初となるブロンドヘアにイメージチェンジして登場し、ファンにとってうれしいサプライズとなった。

クリスマスにぴったりなチュールショールの赤のロングドレスや、ファーの帽子とジャケット・厚底ブーツが印象的なオールホワイトコーディネートなど、全7ポーズの華やかな衣装に目を奪われる。

アンコール2曲目では、「新曲持ってきました～！」と本人からサプライズな発表があり、会場全体から割れんばかりの歓声が沸き起こった。披露された未発表の新曲「君のせい」は、恋人同士の日常のささいな喧嘩の1シーンを切り取った、西野カナらしい話口調全開の、“口喧嘩ラブソング”。新曲「君のせい」の配信リリースは2026年2月6日に決定。事前配信予約も開始となった。

また最後のMCでは、本ライブの映像化もサプライズ発表。ライブBlu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』は、西野カナの誕生日でもある3月18日にリリースされる。

■リリース情報

2026.02.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「君のせい」

2026.03.18 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』

■関連リンク

クリスマスライブセットリストプレイリスト ※本人歌唱でないカバー曲など、一部楽曲は含まれない

https://nishinokana.lnk.to/ChristmasMagic_setlist

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/