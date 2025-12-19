岡田准一主演Netflix『イクサガミ』シーズン2制作決定！「制作チームと再び戦えることを嬉しく思います」（岡田）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一が主演を務めるNetflixシリーズ『イクサガミ』シーズン2の制作が決定。キャスト・スタッフから、本作が世界中で愛されていることへの喜びと、シーズン2への意気込みのコメントが到着した。

■日本と世界を熱狂させた話題作が、待望の続編へ！

本作は配信開始直後から国内外で爆発的な反響を巻き起こし、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で堂々の1位を獲得。さらに、世界88の国と地域で週間TOP10入りを達成。日本国内でも配信初週より週間TOP10で4週連続1位を記録するなど、その熱狂ぶりを証明している。

命懸けのバトルロワイヤル「蠱毒」と、戦いに身を投じる個性際立つキャラクターたち。ボルテージが高まり続ける物語に一気見する視聴者が続出し、SNS上では早くも続編を熱望する声が溢れるなか、このたびシーズン2の制作が決定した。

また、世界的な賞レースのひとつであり“アカデミー賞の前哨戦”としても知られる北米の映画批評家賞、Critics Choice Awards（放送映画批評家協会賞）の「Best Foreign Language Series」部門に、日本作品として初めてノミネートされ、世界各地の視聴者・メディア・批評家から熱い支持を集め、日本発オリジナル作品として異例の広がりを見せている。

主演・プロデューサー・アクションプランナーの三役を兼ねた岡田准一、本作の監督を務めた藤井道人監督を筆頭とした、日本が誇るオールスターキャスト・スタッフ陣による、あらたな時代劇への挑戦が世界に届くことを証明し、シーズン2制作というまたあらたな挑戦へと繋がった。

■キャスト・スタッフコメント

◎岡田准一（主演・嵯峨愁二郎役、プロデューサー、アクションプランナー）

◎藤崎ゆみあ（「崎」は、たつさきが正式表記/香月双葉役）

◎清原果耶（衣笠彩八役）

◎東出昌大（柘植響陣役）

◎染谷将太（カムイコチャ役）

◎吉岡里帆（嵯峨志乃役）

◎二宮和也（槐役）

◎濱田岳（川路利良役）

◎阿部寛（岡部幻刀斎役）

◎藤井道人監督