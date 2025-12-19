岡田准一主演Netflix『イクサガミ』シーズン2制作決定！「制作チームと再び戦えることを嬉しく思います」（岡田）
岡田准一が主演を務めるNetflixシリーズ『イクサガミ』シーズン2の制作が決定。キャスト・スタッフから、本作が世界中で愛されていることへの喜びと、シーズン2への意気込みのコメントが到着した。
■日本と世界を熱狂させた話題作が、待望の続編へ！
本作は配信開始直後から国内外で爆発的な反響を巻き起こし、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で堂々の1位を獲得。さらに、世界88の国と地域で週間TOP10入りを達成。日本国内でも配信初週より週間TOP10で4週連続1位を記録するなど、その熱狂ぶりを証明している。
命懸けのバトルロワイヤル「蠱毒」と、戦いに身を投じる個性際立つキャラクターたち。ボルテージが高まり続ける物語に一気見する視聴者が続出し、SNS上では早くも続編を熱望する声が溢れるなか、このたびシーズン2の制作が決定した。
また、世界的な賞レースのひとつであり“アカデミー賞の前哨戦”としても知られる北米の映画批評家賞、Critics Choice Awards（放送映画批評家協会賞）の「Best Foreign Language Series」部門に、日本作品として初めてノミネートされ、世界各地の視聴者・メディア・批評家から熱い支持を集め、日本発オリジナル作品として異例の広がりを見せている。
主演・プロデューサー・アクションプランナーの三役を兼ねた岡田准一、本作の監督を務めた藤井道人監督を筆頭とした、日本が誇るオールスターキャスト・スタッフ陣による、あらたな時代劇への挑戦が世界に届くことを証明し、シーズン2制作というまたあらたな挑戦へと繋がった。
■キャスト・スタッフコメント
◎岡田准一（主演・嵯峨愁二郎役、プロデューサー、アクションプランナー）
◎藤崎ゆみあ（「崎」は、たつさきが正式表記/香月双葉役）
◎清原果耶（衣笠彩八役）
◎東出昌大（柘植響陣役）
◎染谷将太（カムイコチャ役）
◎吉岡里帆（嵯峨志乃役）
◎二宮和也（槐役）
◎濱田岳（川路利良役）
◎阿部寛（岡部幻刀斎役）
◎藤井道人監督
『イクサガミ』が世界の方々に届いてくださったことに、まずは安堵しております。
本当にありがとうございます。そして、シーズン2制作決定も光栄です。
岡田さんをはじめとする最高な仲間たちとの刺激的な日々が、再び始まると思うと武者震いがします。シーズン1を超えるスケールになることは間違いないので、振り落とされないよう食らいついていきたいと思います。どうぞお楽しみに。
■作品情報
Netflixシリーズ『イクサガミ』シーズン1
世界独占配信中（全6話）
監督：藤井道人、山口健人、山本透
原作：今村翔吾『イクサガミ』シリーズ（講談社文庫刊）
脚本：藤井道人、山口健人、八代理沙
主演・プロデューサー・アクションプランナー：岡田准一
出演：藤崎ゆみあ 清原果耶 東出昌大
染谷将太 早乙女太一 遠藤雄弥 岡崎体育 城桧吏
淵上泰史 榎木孝明 酒向芳 松尾諭 矢柴俊博 黒田大輔 吉原光夫
一ノ瀬ワタル 笹野高史 松浦祐也 宇崎竜童
井浦新 田中哲司 中島歩
山田孝之 吉岡里帆 二宮和也
玉木宏 伊藤英明
濱田岳/ 阿部寛
■関連リンク
Netflix作品ページ
https://www.netflix.com/jp/title/81607397