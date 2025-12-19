午後も日差したっぷりも乾燥 火の取り扱いに注意【これからの天気(12月19日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、南魚沼地域と十日町地域になだれ注意報、佐渡に乾燥注意報が発表されています。
佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
◆19日(金)これからの天気
日差しがたっぷり届き、にわか雨もなさそうです。
降水確率は、各地とも0%となっています。
◆19日(金)の予想最高気温
最高気温は、9～14℃の予想です。
各地とも昨日より高く、長岡市・上越市・湯沢町は8℃ほど高いでしょう。
平年と比べると5℃前後高くなりそうです。
