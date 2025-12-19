これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、南魚沼地域と十日町地域になだれ注意報、佐渡に乾燥注意報が発表されています。

佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。



◆19日(金)これからの天気

日差しがたっぷり届き、にわか雨もなさそうです。

降水確率は、各地とも0%となっています。



◆19日(金)の予想最高気温

最高気温は、9～14℃の予想です。

各地とも昨日より高く、長岡市・上越市・湯沢町は8℃ほど高いでしょう。

平年と比べると5℃前後高くなりそうです。