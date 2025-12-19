¡ÚMLB¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡¢°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ï¡©¡¡¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬Ç÷¤ë25ºÐ¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÃíÌÜ¡Ö·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ãー¥êー¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤òµó¤²¤¿¡£
¢£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡Ö»°ÎÝ¼ê¤¬É¬Í×¡×¤·¤«¤··üÇ°ÅÀ¤â¡©
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤ÏÂ¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MLBµåÃÄ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥ä¥¯¥ë¥ÈºßÀÒ»þ¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ3¡¿4¤ò½Ð¾ì¡Ë¡×¤È¤·¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ï¥Ñ¥ïーÌÌ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤¬¤ä¤ä·üÇ°ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤¬¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ÎµåÃÄ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÏÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢Íèµ¨¥ª¥Õ¤ËºÆ¤Ó¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤·¤«¤·´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÍÎÏ¤Ê°ÜÀÒÀè¸õÊä¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Èº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥«¥´¤Ï¶áÇ¯¡¢¥¹¥º¥¡¢¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ÈÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ËÌÀ¤ë¤¤¤È¤·¡¢°ÜÀÒ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÆâÌî¼ê¤ä¥Þ¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¥¦ÆâÌî¼ê¤¬»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÎÆü¤ÏÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Èµ¯ÍÑË¡¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡Ö»°ÎÝ¼ê¤¬É¬Í×¤À¡£¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¦¥©ー¥É³°Ìî¼ê¤ÎÊü½Ð¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¥Ûー¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿ー¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¼¾å¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ïºòµ¨¥á¥¸¥ãー¤ÇºÇ¤â¹â¤¤»°¿¶Î¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¥é¥«¥ß¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¹¹¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°ÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£
¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¡¢¥Ôー¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥éーÆâÌî¼ê¤Î³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¼¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ïー¥Ò¥Ã¥¿ー¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤ÏÍèµ¨¤É¤ÎµåÃÄ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£