毎日に“ちょうどいい”。快適さとスタイルを両立するエッセンシャルジャケット【プーマ】のコートがAmazonに登場中‼
シンプルで汎用性抜群。環境にもやさしいサステナブルな一着【プーマ】のコートがAmazonに登場!
プーマのコートは、一日を通して快適さとスタイルを両立する万能な一着。オフの日のリラックスタイムやコーヒータイム、ちょっとした外出にもぴったりで、シンプルながら汎用性の高いデザインが魅力となっている。
レギュラーフィットの程よいシルエットは動きやすく、平織り生地が軽やかで耐久性にも優れる。クルーネックの長袖デザインは季節を問わず活躍し、フルジッパー仕様で着脱もスムーズ。
胴体部分と袖口の裏地にはボア生地を採用し、寒い日の運動時でも安心の防寒性を確保。足元にはスリットを入れて走りやすさを考慮し、元気なお子様の運動を快適にサポートする。
さらに、90%以上のリサイクル素材を使用し、環境への配慮も忘れないサステナブルな選択肢。毎日のワードローブに欠かせない、シンプルで“ちょうどいい”ジャケット。
