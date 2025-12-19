ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

シンプルで汎用性抜群。環境にもやさしいサステナブルな一着【プーマ】のコートがAmazonに登場!

1


プーマのコートは、一日を通して快適さとスタイルを両立する万能な一着。オフの日のリラックスタイムやコーヒータイム、ちょっとした外出にもぴったりで、シンプルながら汎用性の高いデザインが魅力となっている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


レギュラーフィットの程よいシルエットは動きやすく、平織り生地が軽やかで耐久性にも優れる。クルーネックの長袖デザインは季節を問わず活躍し、フルジッパー仕様で着脱もスムーズ。

→【アイテム詳細を見る】

3


胴体部分と袖口の裏地にはボア生地を採用し、寒い日の運動時でも安心の防寒性を確保。足元にはスリットを入れて走りやすさを考慮し、元気なお子様の運動を快適にサポートする。

→【アイテム詳細を見る】

4


さらに、90%以上のリサイクル素材を使用し、環境への配慮も忘れないサステナブルな選択肢。毎日のワードローブに欠かせない、シンプルで“ちょうどいい”ジャケット。