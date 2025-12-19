¡Ú¹ÈÇò¡Û35Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Îµ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢¡ÉÌ¾¶Ê¡É¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª
¡¡NHK¤Ï19Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¶ÊÌÜ¤òÈ¯É½¡£35Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡µ×ÊÝÅÄÍø¿¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1986Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖMissing¡×¡¢¤½¤·¤Æ96Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯È¯É½¤·¤¿¡Ö1, 2, Play¡×¤È¤¤¤¦40¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡£»þÂå¤ò¤³¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¡¢¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡¢À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î»°±ºÃÎÎÉ¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Î»°Âð¹áÈÁ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¶ÊÌÜ°ìÍ÷¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô¡Ë
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë¡¿¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ- On The Way¡×
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë¡¿¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×
ILLIT¡Ê2¡Ë¡¿¡ÖAlmond Chocolate¡×
´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖÎøÉ÷¡×
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë¡¿¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×
´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë¡¿¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×
AKB48¡Ê13¡Ë¡¿AKB48 20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
aespa¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖWhiplash¡×
CANDY TUNE¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
ºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë¡¿¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×
¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë¢¨¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë¡¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë¡¿¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ» ¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×
ÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë¡¿¡ÖSame numbers¡×
HANA¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖROSE¡×
Perfume¡Ê17¡Ë¡¿Perfume Medley 2025¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë¡¿¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×
FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë¡¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
MISIA¡Ê10¡Ë¡¿¡ÖMISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23)¡¿¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×
LiSA¡Ê4¡Ë¡¿¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×
¡ÚÇòÁÈ¡Û
&TEAM¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖFIREWORK¡×
ORANGE RANGE¡Ê3¡Ë¡¿¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
King ¡õ Prince¡Ê6¡Ë¡¿¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×
µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2¡Ë¡¿¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö1, 2, Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×
¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë¡¿¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë¡¿¡Ö²ø½Ã¡¦¿·ÊõÅç¡×
½ãÎõ¡Ê8¡Ë¡¿¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×
SixTONES¡Ê4¡Ë¡¿6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×
TUBE¡Ê3¡Ë¡¿¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×
Number_i¡Ê2¡Ë¡¿¡ÖGOD_i¡×
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë¡¿¡ÖFun! Fun! Fun!¡×
Vaundy¡Ê3¡Ë¡¿¡ÖTokimeki¡×
back number¡Ê2¡Ë¡¿¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¦¿åÊ¿Àþ¡×
BE:FIRST¡Ê4¡Ë¡¿¡ÖÌ´Ãæ¡×
Ê¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë¡¿¡Ö¥¯¥¹¥Î¥-500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ-¡×
ÉÛ»ÜÌÀ¡Ê26¡Ë¡¿¡ÖMY WAY¡×
Mrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë¡¿¡ÖGOOD DAY¡×
»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë¡¿¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè£¹²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×
M!LK¡Ê½é¡Ë¡¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
RADWIMPS¡Ê3¡Ë¡¿20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö»òÊª¡×¡ÖÀµ²ò¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï¡¿¡Ö¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡×
¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×
É¹Àî¤¤è¤·¡¿¡Ö°¦»¸»¸¡×
À±Ìî¸»¡¿¡ÖÁÏÂ¤¡×
