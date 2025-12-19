90％が感じている「推しが見づらい」問題。推し活サポートドリンク＆サプリが必需品になる理由
多くの人の日々の楽しみであるとともに、モチベーションの源ともなっている“推し活”。しかし、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社(以下、常盤薬品工業)が実施した「推し活に関する意識調査」によると、多くの人が推し活のなかで意外な悩みを感じていることがわかった。それが「推しが見づらい」問題。以下、調査結果を見ながらひも解いてみよう。
【写真】「推し活に関する調査」2025年常盤薬品工業株式会社調べ(N＝60)によると、年末から2026年にかけて推しに会いに行く予定がある人は62%
■「年末年始“推しに会う予定あり」は62％
常盤薬品工業が2025年に実施した調査では、「この年末にかけて、推しに会いに行く予定はありますか？」との問いに対し、全体の62％が「予定がある」「来年(2026年)以降に予定がある」と回答。
その結果を裏付けるように、SNS上でも「推し納め」「年末遠征」などのワードが飛び交い、年末が近づくにつれて推し活ムードが高まっている現状が見て取れる。
同社では、こうした盛り上がりは、単なる一過性のブームにとどまらないと分析。推し活を軸にした市場の拡大や、生活者の意識変化にもつながっているとの見解を提示している。
■90%が「推しが見づらい」と感じている
その一方、SNSでは推しに会えた喜びの声だけでなく、「推しが見えづらかった」「疲れて集中できなかった」といった声も見受けられる。
常盤薬品工業の調査でも「『推しが見づらい』と感じたことはありますか？」との質問に対し、90％が「よくある・たまにある」と回答。
■「目が合った気がする」という感動
「ライブの一瞬、目が合った気がする」感動を逃したくないという気持ちは、推しを持つ人なら誰もが抱く自然な感情だろう。
調査結果を受けて常盤薬品工業では、従来の「推しを応援したい」という想いに加え、近年では「推しをしっかり見たい」「推しの目に映る自分はベストな状態でありたい」といった、コンディション管理への意識が高まっていると分析している。
■推し活に広がる新たなニーズ
今や推し活は、誰かを応援する行為であると同時に、自分を輝かせるための自己表現だ。単なる消費活動にとどまらず、「自分自身をケアし、万全の状態で“推しと向き合う時間”を迎えたい」という新たなニーズが広がってきている。
■SNSで話題！新「推し活グッズ」をチェック
推し活時間が「誰かを応援する時間」であると同時に「自分を整える時間」としても認識されつつある現在、 コンディションを管理するための準備アイテムが次々と登場し注目を集めている。
ペンライトやうちわに加え、推しに会う前の自分をケアするむくみ対策ドリンクやホットアイマスク、リラックス入浴剤といったアイテムも、イベントや遠征時の必需品に仲間入り。SNSでも話題を読んでいる。
■“推しを見る”に着目したエナジードリンクも
最近話題の推し活グッズのなかでも、常盤薬品工業の「LIVE master」は、“推しを見る”ことに着目して開発されたスペシャルなアイテム。「コンサートやイベントで推しの姿をどんな席からでも楽しみたい」という気持ちを応援してくれる、頼もしいエナジードリンクだ。
ユーザーからは「大きめだけどサッと飲みやすくてよかった。ポーチに入れておきやすいのも便利！」「なかなか濃厚な味！ブルーベリー好きなので飲みやすかったし、ノンカフェインなのもありがたい」「少しでも視界クリアで推しの顔を拝みたいのでライブ前は飲みたい！」※といった反響の声が上がっている。
※同社調べ
また、サプリとして個包装タイプも展開。好みやシーンに応じて使い分けることが可能になっている。
【LIVE master】商品特長
ブルーベリーエキス(ビルベリー約100個分)を配合した、ピリッと刺激のスパイス×ブルーベリー風味のノンカフェイン・ノン炭酸ドリンク。鉄・ビタミンB1・B2・B6を配合した個包装タイプも展開し、ライブや推し活シーンを最後まで楽しむ人をサポートする。
■LIVE masterGEKIMI推し活エナジードリンク
324円
※清涼飲料水
■LIVE masterGEKIMI推し活サプリ
194円
■スッキリと切り替えたい翌朝には
推しに会った次の日は、仕事や勉強を頑張る人をサポートし、1ショットでサクっとスマートにメリハリ生活を応援する「眠眠打破」がお役立ち。
眠眠打破(コーヒー飲料)50ミリリットル 324円
強強打破(コーヒー飲料) 50ミリリットル 410円
激強打破 50ミリリットル 540 円
※すべて清涼飲料水
各商品ともに、全国のドラッグストアや量販店などでの購入が可能だ。
推しと会う日に備えて“見え方”を仕上げておき、推し活を最大限に楽しんではいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
