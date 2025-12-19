【紅白】King ＆ Princeは「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露 ミッキー＆ミニーとパフォーマンス
NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲目を発表した。6回目出場のKing ＆ Princeは「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露する。
同楽曲はミッキーマウスの新たなテーマソングとして大きな話題に。紅白ではミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを展開する。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。Perfumeは17回目の出場となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆が務める。
