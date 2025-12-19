久保史緒里、乃木坂46卒業後に自分でも驚いた変化 「もう“夢”は見ないのかもしれない」と語った真意とは【『LOST LETTER』インタビュー後編】
11月26日・27日に横浜アリーナで卒業コンサートを開催し、乃木坂46を卒業した久保史緒里（24）が、これまでの人生を赤裸々につづった初めての書き下ろしエッセイ『LOST LETTER』（幻冬舎）を16日に発売した。これまで“アイドル”として生きてきたからこそ、語られてこなかった“あのとき”の心情、“あのひと”への想い。久保自身が、“久保史緒里の24年間”と向き合った回顧録であり、1冊の「手紙」だ。
【撮り下ろし多数】卒業後、何かが変わった雰囲気をまとう久保史緒里
取材時、卒業コンサートを終えて2週間、「自分でも驚いた変化」があったという久保。乃木坂46から離れて分かった自分のこと、そしてこれから新たな人生を始めるスタートラインに立った久保がこれからやりたいことについて語ってもらった。【前・後編の後編】
■言葉に対して過去に「怖かった」経験も「当たり障りのない言葉でつむぐのは私らしくない」
――本の中で、手紙を書くという行為は、「相手への大きな愛情表現」でもあり、「自分を救うこと」でもあると書かれていましたが、今回の『LOST LETTER』は、ある意味自分に宛てた手紙でもあると感じました。
【久保】確かに今言われて気づきましたけど、この本を書き上げたっていうことも1つの手紙なのかなと。これまでの24年間の生き方は、いったんここでピリオドだと思ってるんですけど、今回の『LOST LETTER』がその最終章だったっていう意味では、最後の自分への救いであり愛情なんだろうなと思いました。
ただ、制作するにあたって、このエッセイが自分だけの矢印になってしまうのがすごく怖かったんです。でも、編集さんとお話させていただく中で「この本が誰かの救いになると思います」って言って頂けたことがあって。それから誰かにとっての“逃げ道”じゃないですけど、こういう考え方をしてもいいんだっていうヒントになるのであればうれしいなとも思いながら書いていました。
――読んでいる中で、久保さんが人一倍“言葉”を大事に、繊細に扱っているのが伝わってくるような本でした。改めて、久保さんは言葉に対してどんな思いを持っているのでしょうか。
【久保】元々アイドルになる前から、お手紙を書くとかはすごく好きで。両親の影響もあり、昔から絵を描くよりも、文字を書くことの方が好きな子どもではありました。言葉を大切にするっていう意味では、自分の言葉がより多くの人に見られるようになったことは、大きいかもしれないですね。加入してすぐの頃、自分はよかれと思ってブログで書いたことが、違う意図で取られてしまったことがあったんです。その経験がすごく怖かった。そんなつもりじゃないのに、そう捉えられてしまうっていうのが、ショックだし、悲しいなって思った記憶があって。
でも、私はすごく頑固だし負けず嫌いなので、そこで守りに入ろうとは思わなかったんです。守りに入って、当たり障りのない言葉でつむぐのは私らしくないなと。そうじゃなくて、よりクリアに自分の感情が伝わる表現を見つけようと思って、言葉をとても大事にしてきました。
■井上和に託した『乃木坂ANN』 聞いたかどうかは「秘密（笑）」
――言葉を大事にし、人に話すことが好きな久保さんにとって、3年以上続けてきたラジオの存在も大きかったと思うんですけど、そういう場所がなくなって、自分の言葉を伝えるタイミングが減ってしまうことに対してはどう思われていますか？
【久保】これは自分でも驚いた変化なんですけど、手紙をより書くようになりました。
――それは卒業コンサートが終わってから？
【久保】はい。卒業コンサートのあと、少しの間旅に出て、旅先でずっと手紙を書いていました。今までお世話になった方に、今度はちゃんと“渡す”って決めて、手紙を書きました。それが、私のおしゃべりの代わりになったというか、伝えたい思いは、書いて渡せばいいって思ったので、そうしています。
実際、卒業してから、「これラジオだったらフリートーク3週分くらい話せるな」みたいな出来事はめっちゃ起きてるんですよ（笑）。でも、それを話せないのがしんどい、みたいにはなっていないですね。これまではリスナーさんがいてくれたから話したかったんだなってことに気づきました。
――いちリスナーとしては久保さんのラジオが終わってしまうのはさみしいですが、どこかでその“フリートーク3週分”のネタを聞けることを楽しみにしています（笑）。ちなみにですが、『乃木坂46のオールナイトニッポン』で久保さんの後任となった井上和さんのラジオは聞かれましたか？
【久保】秘密ですっ！はっはっはっは（笑）これは誰もが聞きたい質問だと思うんですけど、“秘密”にしておきます（笑）。
■卒業後の目標「“暮らし”を大事にしたい」
――分かりました（笑）。では最後になりますが、本書で“初めて音楽に救われたと実感できた曲”として挙げている「人は夢を二度見る」。グループを卒業した今、久保さんはこの曲を聞いてどんな思いをめぐらせますか？
【久保】もう“夢”は見ないのかもしれないなって。「こういうことがしたい」とか、「かなえたい目標」とかはあるんです。でも、“アイドル”と“夢”っていう言葉の相性が良すぎたというか、自分の中ですごくピタッとはまっていたので、その感覚で新しい夢を考えると、ないなって思うんです。でも、個人として考えれば、やりたいことはいっぱいあるし、これからは“暮らし”を大事にしたい。
――「食べ物に関する資格を取りたい」ともつづられていましたね。
【久保】そうなんです。資格の勉強をして、やりたいように仕事をして、会いたい人に会って、好きなご飯を食べて、自分がやりたいように生きる。そういう生活が一番したいです。
■『LOST LETTER』概要
久保の部屋にはトップアイドルとして生きてきた9年間につづった、けれども渡せなかった、約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに、久保は訪れた屋久島でその手紙たちを燃やすことにした――。その旅の道中や縄文杉への登山で去来した思いをつづったエッセイと「嫌われたくない人間」であると自覚する久保が、読者に宛ててのその人生経験を凝縮して書き下ろした「17通の手紙」からなる1冊だ。
幼い頃から卒業を目前に控えた現在に至るまでを振り返るロングインタビューに加え、手紙を手放した屋久島の夜と、手紙をつづってきた自宅で撮影した貴重な写真も収録されている。
【著者プロフィール】
久保史緒里（くぼ・しおり）
2001年7月14日生まれ。宮城県出身。16年に三期生として乃木坂46に加入。22年「乃木坂46のオールナイトニッポン」2代目パーソナリティに就任。23年写真集『交差点』を発売。ドラマ『どうする家康』『落日』『あんぱん』や、映画『ネムルバカ』『ほどなく、お別れです』『恒星の向こう側』など、俳優としても活躍。25年11月、乃木坂46を卒業。
