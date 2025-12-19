『ケロロ軍曹』初のミュージカル化で来年9月上演 ケロロ小隊と日向家のコミカルな物語【映像公開】
人気漫画＆アニメ『ケロロ軍曹』が初めてミュージカル化されることが発表された。「ペコポン侵略ミュージカル 『ケロロ軍曹』」として2026年9月に上演される。ケロン星から地球ペコポン侵略にやってきたケロロ小隊と居候先の地球人・日向家とのヘッポコでコミカルなストーリーを、ミュージカルならではの手法で描く。
【動画】小隊が大集合！公開されたミュージカル『ケロロ軍曹』告知映像
あわせて映像＆スタッフ情報が公開され、脚本・演出は演劇ユニット「SUGARBOY」の主宰として多くのコメディー作品を生み出している川尻恵太、音楽は舞台・映画・ゲーム音楽などジャンルを問わず多彩なメロディーを手掛けるYu (vague)が担当する。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音が雑誌「月刊少年エース」にて連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。2024年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
また、16年ぶり新作となる『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が、2026年夏に公開されることが決まっている。
