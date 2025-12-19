西野カナ、12年ぶりクリスマスライブで4万人動員 活動再開後初の金髪で登場＆“口喧嘩ラブソング”をサプライズ初披露
西野カナが17日と18日、神奈川・Kアリーナ横浜にてクリスマスライブ『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"』を開催した。自身にとって12年ぶりのクリスマスライブとなった同公演では、2日間で4万人を動員。18日には国内外の映画館でライブビューイングも実施された。
【画像】2つのハートをデザイン『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』完全生産限定盤ジャケット
“魔法の旅”をコンセプトに展開された今回のクリスマスライブでは、「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」といった代表曲に加え、「Last Christmas」などのクリスマスカバーも含む全23曲を披露。冒頭では、活動再開後初となるブロンドヘア姿で登場し、観客を驚かせた。
衣装も見どころのひとつで、赤のロングドレスにチュールショールを合わせたクリスマスらしい装いをはじめ、ファー帽子とジャケット、厚底ブーツによるオールホワイトコーディネートなど、全7ポーズにわたる華やかなステージ衣装が披露された。
アンコール2曲目では、「新曲持ってきました〜！」との本人の呼びかけとともに新曲「君のせい」を初披露。恋人同士のささいな喧嘩を題材にした“口喧嘩ラブソング”で、西野ならではの話口調が印象的な1曲となっている。同曲は、2026年2月6日にデジタルシングルとして配信リリースされることが決定している。
さらに、同公演のライブ映像がBlu-ray＆DVDとして2026年3月18日にリリースされることもサプライズ発表された。完全生産限定盤には、ライブ本編に加えてメイキング映像「"Christmas Magic" Behind the Scenes」などの特典ディスクやフォトカード25枚、自立式フォトスタンド、クリアカード3種を収めた豪華仕様が用意されている。通常盤初回仕様にもカードサイズステッカーが封入され、7種類の店舗別購入特典も発表された。
【画像】2つのハートをデザイン『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』完全生産限定盤ジャケット
“魔法の旅”をコンセプトに展開された今回のクリスマスライブでは、「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」といった代表曲に加え、「Last Christmas」などのクリスマスカバーも含む全23曲を披露。冒頭では、活動再開後初となるブロンドヘア姿で登場し、観客を驚かせた。
アンコール2曲目では、「新曲持ってきました〜！」との本人の呼びかけとともに新曲「君のせい」を初披露。恋人同士のささいな喧嘩を題材にした“口喧嘩ラブソング”で、西野ならではの話口調が印象的な1曲となっている。同曲は、2026年2月6日にデジタルシングルとして配信リリースされることが決定している。
さらに、同公演のライブ映像がBlu-ray＆DVDとして2026年3月18日にリリースされることもサプライズ発表された。完全生産限定盤には、ライブ本編に加えてメイキング映像「"Christmas Magic" Behind the Scenes」などの特典ディスクやフォトカード25枚、自立式フォトスタンド、クリアカード3種を収めた豪華仕様が用意されている。通常盤初回仕様にもカードサイズステッカーが封入され、7種類の店舗別購入特典も発表された。