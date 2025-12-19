Netflix『イクサガミ』シーズン2制作決定 岡田准一・東出昌大・二宮和也・阿部寛ら意気込み語る
動画配信サービス「Netflix」19日、Netflixシリーズ『イクサガミ』の“シーズン2制作決定”を発表した。11月13日の配信開始直後から国内外で爆発的な反響を呼んだ話題作が、早くも続編へと動き出す。
【動画】岡田准一主演『イクサガミ』メイン予告映像
本作は、命がけのバトルロワイヤル「蠱毒（こどく）」に身を投じる者たちの死闘を描いた、日本発の新時代アクション。配信開始直後から一気見する視聴者が続出し、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）では1位を獲得。さらに世界88の国と地域で週間TOP10入りを果たし、日本国内でも配信初週から4週連続で週間TOP10の1位を記録するなど、その熱狂ぶりが数字で証明されている。
また、世界的な賞レースのひとつであり“アカデミー賞の前哨戦”としても知られる北米の映画批評家賞、Critics Choice Awards（放送映画批評家協会賞）の「Best Foreign Language Series」部門に、日本作品として初めてノミネートされる快挙も達成。世界各地の視聴者やメディア、批評家から高い評価を集め、日本発オリジナル作品として異例の広がりを見せている。
主演・プロデューサー・アクションプランナーの三役を兼ねる岡田准一と、監督を務めた藤井道人を中心に、日本が誇るオールスターキャスト・スタッフが結集した本作。時代劇の枠を超えた新たな表現への挑戦が世界に届いたことで、シーズン2という次なる挑戦へとつながった形だ。
制作決定を受け、キャスト・スタッフから、本作が世界中で支持されていることへの喜びと、さらなる進化を遂げるシーズン2への意気込みが寄せられた。日本発の“超弩級バトルロワイヤル”は、再び世界を巻き込みながら、次なる物語へと突き進む。
■キャスト・スタッフコメント
▼主演・嵯峨愁二郎役、プロデューサー、アクションプランナー：岡田准一
『イクサガミ』が世界の多くの方に届き、続編が決まりました。僕も覚悟を決めました。またこの世界で暴れられ、制作チームと再び戦えることをうれしく思います。よりエネルギッシュな活劇を目指して挑みます。我こそはという方もぜひ仲間に。シーズン2を楽しみにお待ちください。
▼香月双葉役：藤崎ゆみあ（※崎＝たつさき）
『イクサガミ』シーズン2の制作が決定し、本当にうれしい気持ちでいっぱいです！この作品が日本だけでなく世界中の方に届いたことを思うと、改めて身が引き締まる思いです。双葉として再びイクサガミの世界に立つ時には、成長した姿をお届けできるよう励んでいきます。シーズン2もよろしくお願いいたします！
▼衣笠彩八役：清原果耶
心躍るお知らせが飛び込んできました。『イクサガミ』の世界に彩八として舞い戻れること、本当にうれしく思います。かつての彩八より格段にパワーを携えて戦に臨みたいです。この作品に携わる、全ての皆々様と共に懸命に励みます。ぜひお楽しみに。
▼柘植響陣役：東出昌大
街を歩いても「『イクサガミ』面白かったです！次はいつやるんですか？」と聞かれました。たくさんの方にご覧いただき有難い限りですが、シーズン2は更に面白いものに成るよう、響陣も実力と魅力を発揮したいと思います。何より私も、またみんなに会えるのが楽しみです。
▼カムイコチャ役：染谷将太
天龍寺で今まで見た事もない規模の戦いを目にしたのが昨日の事のように思い出せます。続編決定への熱い思いを胸にこの期間練習用の矢筒を車に積みっぱなしにしており、それを取り出す日がついに来ました。さらに弓術に磨きをかけて参ります。最高なクルーとキャストの皆さん、そして信頼なる岡田さんと共に戦える日を楽しみに準備して待ちたいと思います。ご期待ください！
▼嵯峨志乃役：吉岡里帆
シーズン2制作決定という嬉しいニュース！出演者としてもですが、一視聴者として大変うれしく思います。6話を見て、え！ここで終わっちゃうの？！と驚いておりましたので安心しました。これも多くの方が楽しんで見て下さったお陰です。ありがとうございます。
私演じる志乃はまた出てくるのか分かりませんが（笑）シーズン2楽しみに待ちたいと思います。ぜひまだ見られてない方はシーズン1を予習していただけたら幸いです。
▼槐役：二宮和也
とにかくたくさんの方に「『イクサガミ』面白いね！」っと言っていただけました。素直にうれしいですが、どう考えても蠱毒参加者の皆様が作った努力の結果と思ってます。また観ていただける方々にワクワクしてもらえる物語を紡いでくれると信じこのシーズンも参加させていただきます！
▼川路利良役：濱田岳
世界の多くの方にご覧いただき、またイクサガミのストーリーの中に戻れる事を、大変光栄に思っております。『イクサガミ』の世界観の「川路利良」に真摯に向き合い、戦いに挑んで参ります。
▼岡部幻刀斎役：阿部寛
岡田准一さんと藤井道人監督がNetflixで時代劇を制作されると伺い、自ら志願して参加させていただいた本作。このたび正式にシーズン2の制作が決定したと聞き、身の引き締まる思いでおります。
▼監督：藤井道人
『イクサガミ』が世界の方々に届いてくださったことに、まずは安堵しております。本当にありがとうございます。そして、シーズン2制作決定も光栄です。岡田さんをはじめとする最高な仲間たちとの刺激的な日々が、再び始まると思うと武者震いがします。シーズン1を超えるスケールになることは間違いないので、振り落とされないよう食らいついていきたいと思います。どうぞお楽しみに。
