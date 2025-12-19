&TEAM・TAKI冠番組『タキキタ』、JR東海「推し旅」とコラボ スペシャルトーク企画も
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のTAKIが 9人組グローバルグループ・＆TEAM（エンティーム）のレギュラー番組MBSラジオ『&TEAM TAKIのTAKIがキタ！』（毎週土曜 後8：30〜後9：00）が、JR東海の「推し旅」とコラボすることが決定した。
【写真】わちゃわちゃ！くじ引きをする&TEAM
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューした、EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBEの日本支社 HYBE JAPAN傘下の「YX LABELS」が手がける。
2025年には、アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、 10月に&TEAM KR 1st Mini Album『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たし、初日113万枚、初週122万枚を記録。日本では『第67回日本レコード大賞』で特別国際音楽賞を受賞し、第76回NHK紅白歌合戦への初出場も決定するなど快進撃が続いている。
そんな&TEAMのムードメーカーであるTAKIがパーソナリティーをつとめる『タキキタ』と JR東海「推し旅」のコラボキャンペーンが、2026年1月16日から実施される。人気ボイスコンテンツ配信企画「推し旅」とのコラボ企画では、 東海道新幹線車内限定でスペシャルトークを聴くことができ、スペシャルトークを聴くとキラキラステッカーや番組ステッカー、トレカやステッカーを収納できるミニクリアファイルなど「オリジナルグッズセット」と引き換えることができる。
【写真】わちゃわちゃ！くじ引きをする&TEAM
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューした、EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBEの日本支社 HYBE JAPAN傘下の「YX LABELS」が手がける。
そんな&TEAMのムードメーカーであるTAKIがパーソナリティーをつとめる『タキキタ』と JR東海「推し旅」のコラボキャンペーンが、2026年1月16日から実施される。人気ボイスコンテンツ配信企画「推し旅」とのコラボ企画では、 東海道新幹線車内限定でスペシャルトークを聴くことができ、スペシャルトークを聴くとキラキラステッカーや番組ステッカー、トレカやステッカーを収納できるミニクリアファイルなど「オリジナルグッズセット」と引き換えることができる。