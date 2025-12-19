「女優かと思った」 印象一変…柔道金メダル女子のドレスアップ姿に絶賛「ムキムキとは思えない」
出口クリスタがジャケットスタイル披露
パリ五輪の柔道女子57キロ級で、カナダ代表として金メダルを獲得した出口クリスタが18日、自身のインスタグラムを更新。16日に都内で行われた、映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」のファイヤーステージイベントに登場したことを報告した。エレガントなジャケットスタイル姿を披露し、ファンから喝采を浴びている。
出口は、赤のインナーに黒のジャケットとパンツを合わせたシックな装いで登場。光り輝く「アバター」のロゴを背に、マイクを手に取り笑顔でスピーチした。普段の柔道着姿からは印象が一変した。
出口は自身のインスタグラムで実際の映像を公開。文面では「動植物のデザインや動き、声に至るまで、本当に“そこに存在している”かのようなリアルさ。気づけば、物語の世界に深く引き込まれていました」と映画の感想を記した。ファンからは、ドレスアップした姿が絶賛されている。
「クリスタさん、凄くお綺麗です」
「ドレスの下はムキムキだとはとても思えないのよ」
「格好良さの幅が凄くて憧れる」
「美しい」
「すごっ！！ お疲れ様ー！ どこの女優かと思ったー！」
「アクション俳優流行りそう」
出口は長野・塩尻市で生まれ育った。松商学園から山梨学院大に進み、国内トップ選手として活躍。2017年にカナダ国籍を選択したが、日本の柔道ファンから愛されている。24年のパリ五輪で金メダルを獲得し、同階級のカナダ人選手として史上初の快挙を成し遂げた。
（THE ANSWER編集部）