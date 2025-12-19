出口クリスタがジャケットスタイル披露

パリ五輪の柔道女子57キロ級で、カナダ代表として金メダルを獲得した出口クリスタが18日、自身のインスタグラムを更新。16日に都内で行われた、映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」のファイヤーステージイベントに登場したことを報告した。エレガントなジャケットスタイル姿を披露し、ファンから喝采を浴びている。

出口は、赤のインナーに黒のジャケットとパンツを合わせたシックな装いで登場。光り輝く「アバター」のロゴを背に、マイクを手に取り笑顔でスピーチした。普段の柔道着姿からは印象が一変した。

出口は自身のインスタグラムで実際の映像を公開。文面では「動植物のデザインや動き、声に至るまで、本当に“そこに存在している”かのようなリアルさ。気づけば、物語の世界に深く引き込まれていました」と映画の感想を記した。ファンからは、ドレスアップした姿が絶賛されている。

「クリスタさん、凄くお綺麗です」

「ドレスの下はムキムキだとはとても思えないのよ」

「格好良さの幅が凄くて憧れる」

「美しい」

「すごっ！！ お疲れ様ー！ どこの女優かと思ったー！」

「アクション俳優流行りそう」

出口は長野・塩尻市で生まれ育った。松商学園から山梨学院大に進み、国内トップ選手として活躍。2017年にカナダ国籍を選択したが、日本の柔道ファンから愛されている。24年のパリ五輪で金メダルを獲得し、同階級のカナダ人選手として史上初の快挙を成し遂げた。



（THE ANSWER編集部）