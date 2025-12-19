全日本フィギュア選手権

フィギュアスケートの全日本選手権が19日、東京・代々木第一体育館で開幕する。競技1日目は男女シングルのショートプログラム（SP）が行われる中、会場に設置された粋な演出がファンの視線を奪った。

無数の文字が並んだ。キス・アンド・クライの背後にあったのは、選手たちの直筆メッセージ。パネルに日本語と英語の文字が記され、選手の個性を反映したイベントの華やかさを強調していた。

現場で目撃された演出にファンの視線が集中。SNS上で様々な反応が寄せられた。「りくりゅうのメッセージを探せ」「ありがとうは泣けるよー」などといった声のほか、友野一希（第一住建グループ）の「オリンピック」という一言には「友野くん、痺れた！」「友野くんストレートでとても良き!!」「友野くんのシンプル一言に泣きそうなんですが」との声が並んだ。

今大会は来年開催されるミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねた一戦。日本代表はシングルで男女ともに3枠、ペアで2枠の出場権がある。アイスダンスは個人枠での出場権がないが、団体戦での1枠を決める。



（THE ANSWER編集部）