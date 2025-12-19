Photo: シラクマ

2023年5月9日の記事を編集して再掲載しています。

これさえあれば忘れ物問題がまるっと解決。

仕事のときはバックパック、プライベートではサコッシュやショルダーと、シーンによってバッグを使い分けているんですが、そうすると「必要なものが別のバッグに入れっぱなしだった…」ってことが結構あるんですよね。

無印良品の仕分けケース

無印良品「立体メッシュケース S」

何か良い解決策はないものかと考えていたときに出会ったのが、無印良品の「立体メッシュケース」。

サイズはS・M・Lの3サイズ展開で、私はSサイズを愛用しています。

使用シーンごとにアイテムを仕分ける

基本的な使い方は、プライベートや仕事など、シーンごとにメッシュケースに仕分けるというもの。イメージとしてはバッグ全体がデスクトップ、メッシュケースはそれぞれのフォルダという感じです。

私は忘れ物が本当に多いので、プライベートで必ず持ち歩くものを目立つオレンジ色、仕事で使う小物類をグレーに入れるようにしています。

カラーはほかに、ネイビーを含めた全3色。中に入れるアイテムと色の組み合わせを事前に決めておくことで、パッと見ただけで判別できるのが使いやすいんです。

また、商品名に「立体」と付いているようにしっかりとマチがあるおかげで、過不足なく必要なアイテムを詰め込めるのも嬉しいポイント。

メッシュ素材ならではの柔軟性で、中に入れるアイテムに合わせて変形してくれるので、衝撃に弱い精密機器以外であれば何でもガシガシ入れられちゃいます。

バッグの中が整頓できているって最高だ

メッシュケースをバッグパックに入れてみるとこんな感じ。自立してくれるからかさばらないのが良いんですよね。

そして個人的にかなり嬉しかったのがコレ。身軽に出掛けたいときは無印のサコッシュをよく使っているんですが、なんと2個ぴったり入るんです！

無印良品のアイテムは規格が揃っているっていうのは聞いていましたが、実際にここまで綺麗に入るとかなり感動があります。

ファスナー部分には持ち手が付いていて、メッシュケースを取り出すときに便利。細かいところまで使いやすくデザインされています。

小物類を出したら必ずメッシュケースに戻すというのを徹底することで、あとは必要に応じてメッシュケースを入れ替えるだけでOK。アイデア自体はかなりシンプルですが、だからこそ無理なく習慣化できています。

忘れ物が多くて困っている皆さん、ぜひ試してみてください。

Source: 無印良品, Photo: シラクマ