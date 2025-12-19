¼¹¹ÔÍ±Í½È½·è¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡¡Æ±µï½÷À¤äÍ§¿ÍÇÐÍ¥¤ÏÂáÊá¢ªÉÔµ¯ÁÊ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ê¤·
¡¡ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¡Ê¤Ò¤í¤ä¡ËÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÂçËã»ö·ï¤Ç£±£¹Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¹´¶Ø·º£±Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¡Êµá·º¡¦¹´¶Ø·º£±Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡££²Ç¯¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿À¶¿åÂ¦¤Î´ê¤¤¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙµâ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÍ§¿Í¤é¤ÏÌÂÏÇ¤òÈï¤ë³Ê¹¥¤Ë¡Ä¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£¹·î¡£Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£··î¡¢ÂçËãÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±µï¤Î£²£°Âå½÷À¤â¶¦Æ±½ê»ý¤ÇÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¶¦Æ±½ê»ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½÷À¤È¤È¤â¤ËÉÔµ¯ÁÊ¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡¢£¹·î¤ÎÂáÊá»þ¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¼«Âð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿´¥ÁçÂçËã£°¡¦£³£¹£²¥°¥é¥à¤ÎÃ±ÆÈ½ê»ý¤ÇºÆÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î£±·ï¤ÎËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ºá¤À¤±¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î¤³¤ÎÂçËã¤Îà°ò¤Å¤ëá¤ÇÅö½é¡¢Í§¿Í¤ÎÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¡Ê£²£µ¡Ë¤È¡¢£²£°Âå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃËÀ¤â¶¦Æ±½ê»ý¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃËÀ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÛ¤¦¤¿¤á¤Ë½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÇä¿Í¤«¤é¹ØÆþ¤·¡¢Âå¶â¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¡£
¡¡¤À¤¬Í§¿ÍÇÐÍ¥¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÎÆ±µï½÷À¤ÈÆ±¤¸¤¯ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¤Ç¶¦±é¡£Í§¿ÍÇÐÍ¥¤Ï£¸·î¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹¹¿·¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦À¶¿åÈï¹ð¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¸ûÎ±Ãæ¤ËÁ´¸ø³«¤«¤é¥«¥®ÉÕ¤¤ÎÈó¸ø³«¤Ë¡£ËÜ¿Í¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¸ß¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢Åê¹Æ¤Ï±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ìó£³£°Ëü¤À¤Ã¤¿À¶¿åÈï¹ð¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¸½ºß¡¢£±Ëü¤Û¤É¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£