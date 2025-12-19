「夜、シャンプーやドライヤー後に抜ける髪の量が増えた」「パサついて元気がない」……こんな感じで、産後の毛の悩みに直面しています。

これは早急になんとかせねば……そこで、美容家電を得意とするライター・田中真紀子さんに相談して、「産後のデリケートな頭皮と髪のケアがかなう」「高機能ながら1万円台で手に入る」ドライヤーを教えてもらいました。

頭皮と次に生えてくる髪の敵＝熱風と乾燥はNG！

今回のレビューのきっかけは、行きつけの美容師さんの一声でした。

産後の抜け毛について、「育毛剤やシャンプーにこだわるべきか？」と悩みを打ち明けたところ、「ドライヤーを変えてみたら？ 頭皮の健康状態が良くなるよ」とアドバイスが！

そこで、15年連れ添ったドライヤーに別れを告げ、ついに買い替えることを決意しました。

美容師さんによると、熱すぎる風は頭皮の乾燥を招き、乾燥はかゆみや炎症、そして抜け毛の加速につながるらしいのです。

次に生えてくる髪のことを考えるのであれば、ドライヤー選びは慎重に。毎日の習慣であるドライヤーの時間を、未来の髪を守る“頭皮ケアの時間”に変えていこうではありませんか。

↑頭皮ケアだけでなく、美髪もかなうのなら、なおのことうれしいです

1万円台でも頭皮と髪に優しいドライヤーが欲しい!!

では、どのドライヤーを選べばいいのか……？ 困ったときは、美容家電のスペシャリスト・田中真紀子さんに相談です！

……ということで、オンラインでお悩み相談に乗っていただきました。

↑「GetNavi web」でもおなじみ、家電コラムニストの田中真紀子さん（左）。編集部員の小林さん（右上）と筆者（右下）でオンライン相談会を実施

頭皮をケアするドライヤーと言っても、いろいろな種類があるようで……。せっかく、スペシャリストに訊ける機会なので、自分なりのこだわりを追加してリクエストを出してみました。

「こんな頭皮ケアのドライヤーが欲しい！」4条件 頭皮に優しい（言わずもがな） 熱くないけど早く乾かせる できれば髪もツヤツヤになってほしい 価格は1万円台！ 頭皮に優しい（言わずもがな） 熱くないけど早く乾かせる できれば髪もツヤツヤになってほしい 価格は1万円台！

欲張りに4つも条件を出してしまった手前、「そんなドライヤーはない！」なんてことになったらどうしよう……と心配していたら、どうやら、SALONIA（サロニア）「スムースシャインドライヤー」なる商品が条件を満たしてくれるようです。

サロニア スムースシャインドライヤー 直販価格：1万3200円(税込)

主なスペック 風量：約2.4㎥/分（自社測定、風強時） 定格消費電力：1200W（HOT・風強時） 本体サイズ（幅×奥行き×高さ）：約156×77×225mm（使用時、ノズルなし）、約197×77×122mm（折り畳み時、ノズルなし） 重量：約493g（ノズルなし）

↑“HOT”、“GLOSS”、“SKIN”、“COOL”の4モードを搭載。電源ボタン下部に設置された、モード切り替えスイッチを上下させて使い分ける仕様です。電源ボタンの短押しで風の強弱を切り替えられます

田中さんコメント 頭皮など肌を乾かす際に使用する“SKIN”モード搭載。低温風で熱ダメージを軽減しながら乾かせます。ツヤ感のある髪にするなら“GLOSS”モードを組み合わせて使用するなど、1万円台前半ながら多機能なドライヤーです。

↑付属のセット用ノズル（左）とドライ用ノズル（右）

ほかにも、いくつかおすすめされたドライヤーがありましたが、得たい効果がモードというかたちでわかりやすく搭載されている、サロニア 「スムースシャインドライヤー」をレビュー対象として選択しました。

低温乾燥で熱ダメージのストレスなし！

スムースシャインドライヤーは、熱に頼りすぎず、パワーのある風量で水気を吹き飛ばす「低温速乾」が特徴とありますが、気になる低温速乾の威力は、肩甲骨くらいまである私の髪は、約9分（内訳：“HOT”モードで約8分、“GLOSS”モードで約1分）で乾く結果となりました。

驚くほど速乾ではないものの、熱くないのに乾いていくのは不思議。熱ダメージのストレスは一切感じませんでした。

それもそのはずで、一般的なドライヤーの熱風は100℃を超えることもある中、このドライヤーは約75℃（“HOT”モード/風強/室温30度/ノズルなし）で乾かしてくれるのです。

熱くないのは最高なのですが、欲を言えばもう少し早く乾いてくれたら、もっとうれしかったなぁなんて思ったり。欲張りすぎですね。

↑吹き出し口。スムースシャインドライヤーは、熱に頼りすぎず、パワーのある風量で水気を吹き飛ばす“低温速乾”が特徴

↑速乾ブーストノズル。風に動きをつけて、より髪全体に風を届けられるアタッチメントです。公式サイトによると、風量約2.4㎥/分（自社測定、風強時）

頭皮ケアに特化した“SKIN”モード

公式サイトによると、“SKIN”モードは「頭皮に最適な温度帯をキープしながら風を送り出し、頭皮を健やかに保ちます」との説明。これは、抜け毛や細毛に悩む私への希望じゃないですか！

実際にこのモードで乾かしたところ、“HOT”モードよりも明らかに低温な感じ。タオルドライしたての髪に当てると寒いくらいです。“頭皮に最適な温度帯”は、約60℃前後と言われていますが、それくらいの肌感でした。

地肌に残る水分を乾かすのにかかった時間としては、6分ほど。速乾ブーストノズルを付け、強風モードにして乾かしてみたものの、「結構かかるな」という印象です。とはいえ、低温なうえに乾燥を感じさせないやさしい風当たりなので、妥当な結果なのかもしれません。

高熱で頭皮にダメージを与え、必要な油分まで奪ってしまった結果、フケや抜け毛の原因となるのであれば、多少の時間をかけてでも低温風で地肌を乾かすのが、頭皮ケアには良いはずですもんね。

↑“SKIN”モードは、“HOT”時よりもさらに低温な設計。「頭皮など肌をやさしく乾かすことで、ベタつきなどの不快感の元になる地肌に残る水分をしっかりと乾かし健やかな地肌に」（公式サイトより）

乾かすだけで違いを実感！ “GLOSS”モード

公式サイトの説明では、“GLOSS”モードは「温風と冷風が自動で交互に切り替わることで、髪表面の温度上昇を防ぎダメージ軽減。さらに、温風でクセを伸ばし、直後に冷風でスタイリングをキープ。髪の毛の表面を整えることで、ツヤ髪へと導きます」とあります。

わかりやすい機能って魅力的じゃないですか？ GLOSS（グロス）という名前だけみても、ツヤツヤな髪になりそうなイメージが湧いてきます。

↑“GLOSS”モードでは、丸い電源ボタンのフチが赤と青色に点灯します

実際に使ってみたところ、しっとりツヤツヤに。指通りも滑らかで、これに関しては乾かしている最中から実感できました。ツヤに関しては、翌日街を歩いていて、ふとした時に自分の姿を見た際、髪が想像以上にツヤツヤになっていてびっくり。「自分にもキューティクルってあったのね！」とうれしくなりました。

↑“GLOSS”モードで乾かした直後の髪。ブラシで整える前の状態ですが、キューティクルが整っている感じがします

なお、温風と冷風が自動で交互に切り替わるため、“GLOSS”モードのみでタオルドライの状態から乾かそうとすると、なかなか乾きません。メーカーがおすすめするやり方は、「“HOT”モードで9割乾かした後、“GLOSS”モードで仕上げる」方法。そのとおりにやってみたところ、“GLOSS”モードは1分弱しか当てなかったにもかかわらず、ツヤの効果を発揮してくれました。

折り畳むのが難しいところが残念

あえてイマイチな部分を挙げるとすれば、折り畳むのがコツをつかむまで難しいところでしょうか。

ハンドルの根元から二つ折りにするよくあるタイプではなく、ハンドルの上部分を回転させて折り畳みます。大変スタイリッシュなのですが、力の加え方を覚えるまでは、折りそうになります（すみません、不器用なもので）。

↑本体折り畳み部分に、わかりやすく矢印付きで“OPEN”、“CLOSE”と案内があるのですが、あれ？ 上手く折り畳めない……

結論：頭皮環境を意識&髪ケアもできてコスパ良好

“SKIN”モードを使うと、乾かすのにどうしても9〜10分くらいかかります。速乾というまではいかないかな……というのが所感。

とはいえ、1万円台前半の価格で、デリケートな頭皮環境へのアプローチとヘアケアを両立させたモデルがあったとは！

単なる“速乾”ドライヤーではなく、熱によるダメージを意識的に排除し、優しくしっかりと乾燥させる“頭皮ファースト”なドライヤーと言えるのではないでしょうか。

おすすめな人

頭皮と髪ケアを両立させるおすすめな使い方 “SKIN”モードで地肌を乾かす “HOT”モードで髪全体の9割を乾かす “GLOSS”モードでツヤ髪に仕上げる “SKIN”モードで地肌を乾かす “HOT”モードで髪全体の9割を乾かす “GLOSS”モードでツヤ髪に仕上げる

ドライヤーの熱風がいつも熱いと感じる方 髪のパサつきが気になり始めた方 頭皮と髪ケアを両立させたい方

