エッ、これが600円以下なの！？【ちふれ】大人がGETしたい♡「優秀コスメ」

本格的に冷え込む季節、季節感のある暖かなコーデの完成度を高めたいなら、メイクで血色感をプラスしてみて。お手頃価格のアイテムが揃う【ちふれ】には、気軽に試せそうなものがたくさん。数あるラインナップのなかから、今回ピックアップしたのは、600円以下で手に入る、チークとリップアイテム。「40代からのメイク・コスメ」をテーマに美容情報を発信している@hau_beauty_roomさんのInstagram投稿を参考に、気になるアイテムをレポートします。

出会えたらラッキーかも！ 新色2WAYコスメ

【ちふれ】「リップ & チーク バーム」＜PK11ピンク系＞\550（税込）※数量限定色

1つ持っておけば、チークとリップが完成するコンパクトなバーム状のコスメ。透明感のあるレッド系やローズ系など6色展開で、新しく登場したのは、赤ちゃんの肌のように愛らしいミルキーなピンクです。ほんのり青みがかっているため、冬らしい透明感を演出するのにピッタリ。一部店舗で数量限定販売という希少性を知ると、なおさら手にしたくなりそう！

しっとり透けるナチュラルな発色

@hau_beauty_roomさんが実際に手に乗せた様子がこちら。素肌が透ける軽やかな色づきに明るいツヤと、ナチュラルな血色感。質感については、「しっとりはしつつもペタペタ感は少なめで、チーク部分に髪の毛が貼り付くことも気にならず」とのこと。

にじみを防ぐなめらかリップライナー

【ちふれ】「リップ ライナー」\572（税込）

唇の輪郭を縁取るのに適したリップライナー。オリーブ果実油やスクワランが配合されていることによる、なめらかさが特徴です。3色のうち、「541 レッド系」「612 ベージュ系」は、2025年秋冬の新作。選択肢が増えたことで、自分に合う色を見つけられそう。

ほどよい色持ちでデイリーづかいに◎

「それぞれしっかり発色してくれ、リップラインが取りやすい」と@hau_beauty_roomさんが紹介しているように、塗りたてはもちろん、ティッシュオフしても自然な残り具合で、輪郭がぼやける心配はなさそう。なにかと食事会の増える時期、ポーチに1本忍ばせておきたいところです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hau_beauty_room様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S