毎日お弁当を作っても【誰も褒めてくれない】でも「えっ」息子の『サプライズ報告』に「報われた気がした」
毎週末の息子のサッカー練習。お弁当作りは、なかなかの一苦労です。そんな中、私に「最高のお弁当作りのモチベーション」を与えてくれた出来事とは？ 友人が体験談を語ってくれました。
「空のお弁当箱」が教えてくれるもの
小学生の息子は、週末になると朝から夕方までサッカー漬けです。
私がするのは送迎くらいですが、練習のある日は決まって早起きをして、お弁当を作ります。
「ありがとう」の言葉はなくても、空っぽになったお弁当箱を見るだけで、「しっかり栄養を摂れたな」とホッと安心。
そんな週末が続いていました。
息子からのサプライズ報告
お弁当作りがマンネリ化し、献立に頭を悩ませていた、ある日の夕食後。
息子が満面の笑みで私に話しかけてきました。
「ねえ、今日、すごくうれしいことがあったんだ。聞きたい？」
私が前のめりになって、
「何があったの？」
と聞くと、息子は興奮した様子で話し始めました。
チームメイトが叫んだ「玉子焼きパワーだな！」
サッカーの練習があった、その日の昼食時。
周りのチームメイトが自分のお弁当を広げる中、息子のお弁当を見たAくんが、
「その玉子焼き、おいしそうだな」
と声をかけてきたのです。