ONもOFFも活躍させるなら、【きれいめウールコート】が一番！

暖冬との予報を受けてか、ダウンよりもウールのコートが充実している2025年冬シーズン。様々なデザインのウールコートが登場していますが、シーンを選ばず活躍させるならきれいめが一番。人気ブランドの凛とした雰囲気を湛えるコートをピックアップ。

【ロンハーマン】別注色のブルーとレッドが、冬の装いに華やかさを加えて

「ウールナイロンフレアロングコート」各\99,000【エムティーモデリスト】

ウールを贅沢に使用したフレアシルエットのロングコートは、上品でクラシカルなシルエットでさらっと羽織るだけでキマる、エレガントな雰囲気。前身頃は切り替えを入れてシャープに、後身頃は接ぎを入れずにボリューミーで優美な印象です。暗くなりがちな冬の装いに、彩りを添えるブルーとレッドは【ロンハーマン】の別注色。

【デミルクス ビームス】マニッシュな端正シルエットがハンサムなムード

「ボンディング コート」各\59,400【AK+1】

深みのある色合いと手触りのよさが特徴の、ウール混のメルトン生地を使用。ボンディング加工を施し、軽さとハリ感を両立しています。メンズライクなクラシックコートをベースに、構築的なシルエットを保ちつつ、快適な着心地を実現。端正なシルエットとミニマルなデザインが凛とした印象を演出します。

【ファーストハンド】肉感のあるサスティナブル素材のコートは、ロングでも軽やか

「オーバーサイズ リサイクルウールコート」\44,000

リサイクルウールを使用したサスティナブルなウールコートは、肉感のある生地でロング丈でも軽やかさがあります。フルオープンで着た時と、スタンドカラーで着た時とで異なる表情を楽しめる2WAY。チンタブは取り外し可能で、内側の裾部分にボタンで収納が可能。タブで袖口を絞れる仕様で、防寒性とシルエット調整ができます。

【パリゴ】なめからなメルトンをどんなインナーでも着膨れないポンチョに

「ウールポンチョ」各\47,300

リサイクルウールとリサイクルナイロンを使用した二重織りメルトン素材を、ゆったりとしたストレスフリーなシルエットにしたポンチョコート。フロントの開閉で表情を変えられるスタンドカラー、袖周りはゆったりとした設計で、ボリュームのあるトップスを重ねても窮屈になりません。

オフィス～カジュアルまで、幅広いスタイリングに対応する包容力を持つアウターでこの冬も快適にすごしてください。

※価格はすべて税込みです