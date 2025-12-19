¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¥Ç¥«¤¹¤®¤ë...Ä¦¹ïµé¥Ð¥¥Ð¥Æó¤ÎÏÓ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡¡¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¤ÏÓ¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Õ¤È¤Ã¡ª¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê47¡Ë¤¬2025Ç¯12·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¶ÚÆù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¸ú¤¤¬ÎÉ¤¯¡×
¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡¢¡Ö#¥¢¡¼¥à¥«¡¼¥ë¡×¡Ö#¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö#´ðËÜÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¸ú¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬´ðËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¾å¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¹õ¤¤Ã»¥Ñ¥ó¤òÃåÍÑ¡£¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ð¥¥Ð¥¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¶ËÂÀ¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£11ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤ÇÎ¾ÏÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ñ¤ï¡¼¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÏÓ¤¹¤Ã¤´¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤ó¤Ë¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¤ÏÓ¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Õ¤È¤Ã¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£