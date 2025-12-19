コレ、大当たり！！（歓喜）【ファミマ】ティータイムがシャレる♡「新作スイーツ」

もうひと頑張りしたい時や疲れを感じた時、つい甘い物に手がのびるという人も多いのでは？ 今回は、心も体をやさしく満たしてくれること間違いなし！ ティータイムをオシャレに演出してくれる【ファミリーマート】の「新作スイーツ」をご紹介します。味わいはマニアのお墨付き！ 商品の入れ替わりが早いので、気になったら迷わずGETして！

お手頃価格と食感の斬新さが魅力

「ゴツゴツ食感のクッキーと濃厚な甘さのクリームが美味しい」と、@sujiemonさんが絶賛するのは「クッキー & クリームシュー」。シュー生地の上にココアクッキー生地、バニラクリームの中にはビスケットクランチ入りと、食感や食べ応えへのこだわりが感じられる一品です。お値段\198（税込）とリーズナブルなのも嬉しいポイント。

マニア絶賛！ お皿に移せばカフェ気分

食感のアクセントとなるパイ、スポンジとホイップクリームをクレープ生地でくるり！ シナモン風味の焼きりんごとカラメルソースをトッピングした「焼きりんごミルフィーユクレープ」も、@sujiemonさんが「最高」と推す一品です。お気に入りの紅茶やコーヒーと合わせて、じっくり味わいたい一品です。

食感へのこだわり満載！ 食べやすさもGOOD！

「もちっ、ふわっ」食感と、公式がこだわりポイントを紹介するのは、東京ばな奈ワールド監修の「バナナかすたあどクレープ」。バナナカスタードとバナナホイップクリーム、スポンジケーキは、クレープ生地でしっかり包まれているので食べやすさも抜群です。朝から甘い物を欲する時も、罪悪感なく食べられそう！

華やかさも抜群でご褒美に選びたい！

上から見ても横から見ても美しい！ スイーツ専門店に並んでいそうな上品なビジュアルの「お芋はちみつバターのパフェ」。トッピングも合わせると全6種の素材を重ねたゴージャスなカップスイーツです。ご褒美はもちろん、差し入れにすれば喜ばれること間違いなし！

【ファミマ】のスイーツで素敵なティータイムを過ごして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N