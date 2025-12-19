『Snow Man』新アルバムで“事務所の伝統を引き継ぐ”意思表示にファンから絶賛の声

“事務所あるある”満載の楽曲が話題に

『Snow Man』が、11月５日にニューアルバム『音故知新』をリリース。通常盤にはユニット曲が収録されており、阿部亮平（32）と目黒蓮（28）による楽曲「ART」が、STARTO ENTERTAINMENTファンの間で話題になっている。

今作は、Snow Manにとって５枚目のアルバム。さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら……」というテーマのもと、多種多様なジャンルの音楽を収録した１枚となっている。

CDのみの通常盤には、阿部＆目黒の「ART」、岩本照（32）と深澤辰哉（33）の「Symmetry」、宮舘涼太（32）と佐久間大介（33）の「地球してるぜ」、そしてラウール（22）、渡辺翔太（33）、向井康二（31）が歌うユニット曲「サンシャインドリーマー」が入っているほか、初回盤BのDVD・Blu-rayに４曲のミュージックビデオ（MV）が収録されている。

中でもSTARTO社のファンが食いついているのは、阿部＆目黒コンビの「ART」。MVの一部シーンではジュニア内の５人組ユニット『ACEes』と、『少年忍者』（11月30日付で解散）のメンバーだった内村颯太（22）、元木湧（24）、ヴァサイェガ渉（22）がバックダンサーを務めているのだ。

「Snow ManのYouTubeに上がっている『ユニット曲MV鑑賞会』（10月28日公開）の動画内で、『ART』のMVを見たメンバーは『弊社の感じ』（ラウール）『これは事務所好きの人たちにはたまらない』（渡辺）などと、興奮気味にコメントしていました。阿部と目黒は、ユニット曲やMVの制作にあたって旧ジャニーズ事務所から受け継いだエッセンスを散りばめるなど、まさに“温故知新”の楽曲に仕上げたそうです」（芸能ライター）

実際、目黒は「今まで僕たちがジュニアの頃に見てきたような、先輩たちのカッコいい感じとか、この会社の伝統みたいなものを大切にしたいなっていうので作った」とコンセプトを明かし、阿部も「カットで見ていったら、“事務所あるある”が詰め込まれてる」と、注目ポイントを話していた。

また、Snow Manとしては、MVでジュニアを付けるのは初めてだという。２人は「そのメンバーが『出たい』って言ってくれて来てくれた。かなり一生懸命、踊ってやってくれてて」（目黒）「すごい仕上げてきてくれたよね」（阿部）と、出演したジュニアの熱意を評価した。

ファンからも絶賛の声

MVを見たファンからは、

〈『ART』のMV、全てが好き。めめあべ（目黒・阿部）のビジュアルも、ヤバヤバな歌詞も、MVの不穏な雰囲気も、バックにジュニアがついてるのも、全部が好きすぎる〉

〈“THE事務所”っていう王道の感じだし、めめあべの表情も衣装も大好き〉

〈事務所の伝統や誇りをつないでいく２人、最高〉

〈小さい頃から事務所が好きなファンとしては、『ART』のMVが一番良かった〉

と、絶賛の声が上がっている。

「今やSTARTO社でトップクラスの人気を誇るSnow Manメンバーが“事務所の伝統を引き継ぐ”という意思表示をしたことで、事務所全体を応援するファンたちも喜んでいるようです。また、MVに参加したジュニアのファンも、DVD・Blu-rayに収録されている映像を目当てに、Snow Manのアルバムを購入しています。今回のコラボレーションにより、互いのファンがそれぞれの魅力に気づくという、相乗効果もあるのではないでしょうか」（前出・同）

ちなみに、11月５日発売の「週刊TVガイド」（東京ニュース通信社）に掲載されたインタビューで、目黒は「この会社の伝統のようなものを感じられる曲調にしたということで、MVでも今回はジュニアに付いてもらった」「やっぱり先輩のバックに付くっていうのも伝統のひとつだと思う」などと、旧ジャニーズ時代を含めた事務所のしきたりについて触れている。

出演したジュニアの８名は阿部と目黒が選んだわけではなく、「とにかく一生懸命に踊りを頑張ってくれるジュニアだったら誰でも大丈夫」と指定したそうで、「当日はなんだかすごい豪華なジュニアのメンバーが来てくれて正直驚きました（笑）」と、裏話を披露していた。

さまざまなステージを経験し、今やミリオンアーティストとなったSnow Manだからこそ、後輩に伝えていけることもあるのだろう。こうした先輩・後輩同士の実りある交流を、ファンも楽しみにしているはずだ。