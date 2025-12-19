U-18日本代表FW新川志音が2ゴール

U-18日本代表は12月18日に2025 SBSカップ国際ユースサッカーで静岡ユースと対戦し、3−0で勝利を収めた。

今季J2リーグで5得点を挙げたFW新川志音（サガン鳥栖U-18）が2ゴールで勝利を導いた。

U-18日本代表はMF木實快斗（ギラヴァンツ北九州）の豪快なボレーシュートで後半9分に先制。それに続いたのが新川だった。同26分、左サイドからのクロスを胸トラップでうまく収めると、DFに囲まれながらもボールをキープし、最後は体制を崩しながらも左足で押し込んだ。

さらに同35分にはFW徳田誉（鹿島アントラーズ）からスルーパスを受け、右足の冷静なフィニッシュで追加点をゲット。今季のJ2で5得点を挙げ、7月には飛び級でU-22日本代表にも招集されたストライカーがその実力を遺憾無く発揮した。その活躍はSNSで「志音らしいゴール」「同年代には敵なしだね」「レベチやん」「徳田、新川の2トップはこの世代では反則」「えぐいわほんと」「佐賀の至宝です」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）