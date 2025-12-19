U-18日本代表MF木實快斗が先制点を奪った

U-18日本代表は12月18日に2025 SBSカップ国際ユースサッカーで静岡ユースと対戦し、3-0で勝利を収めた。

試合の均衡を破ったのはMF木實快斗（ギラヴァンツ北九州）の目の覚めるようなボレーシュートだった。

スコアレスで迎えた後半9分だった。右サイドのFW大西利都（名古屋グランパスU-18）がペナルティーエリア内へクロスを送る。中央でワンバウンドしたボールはファーサイドへ流れると、そこへ走り込んできた木實が左足ダイレクトボレーで合わせると、弾丸のようなシュートがゴールネットを激しく揺らした。

「スカパー！国内サッカー」の公式Xのアカウントは「木實快斗のスーパーボレー炸裂」とゴール動画を公開。チームに勢いを与えるスーパーゴールに対しては「快斗くんエグい！」「惚れ惚れするボレー」「一瞬で目が覚めた」「何回でも見れます」「美しい」「とんでもないボレー」といったコメントが寄せられていた。

J1セレッソ大阪から育成型期限付き移籍でJ3北九州に武者修行中のレフティーが、日の丸を背負ってのプレーで強烈なインパクトを残した。（FOOTBALL ZONE編集部）