三菱重工は１９日、同社のＥａｓｔ硬式野球部とＷｅｓｔ硬式野球部を統括するＧＭの交代を発表した。２０２４年に三菱重工Ｅａｓｔを第９５回都市対抗大会初優勝に導いた大川広誉ＧＭが退任し、２６年シーズンからは、中根慎一郎氏が新ＧＭに就任することになった。

慶大ＯＢの大川氏は２１年にＧＭへ就任すると、広島、神戸・高砂、名古屋、横浜の４チームを統合し、Ｅａｓｔ・Ｗｅｓｔの東西２チーム体制への再編を主導した。退任に際して「ＧＭという仕事は重責でしたが、“Ｅａｓｔ”と“Ｗｅｓｔ”という新しく生まれたチームが年々成長していく姿を見るのが最大の喜びでした」とのコメントを寄せた。

中根氏は中京大中京（愛知）のエース左腕として２００１年の明治神宮大会では４強進出。２００２年のセンバツ大会に出場した。

慶大進学後は１年秋からリーグ戦に登板。２年秋にはリーグＶに貢献し、３年春には３勝をマークした。卒業後は三菱重工名古屋でプレー。１年目の日本選手権では準Ｖに貢献し、優秀選手賞に輝いた。

２１年１２月、慶大助監督に就任後は投手陣の強化に尽力。２４年まで堀井哲也監督をサポートし、外丸東真（４年＝前橋育英）や渡辺和大（３年＝高松商）らが頭角を現した。

中根氏はＧＭ就任に「身の引き締まる思いです。大川ＧＭが築かれた確かな基盤と歩みを継承しつつ、新たなチャレンジを恐れず、両チームの勝利とスポーツ活動を通じて三菱重工グループの企業価値の向上に尽力してまいります」とのコメントを発表した。慶大助監督時代は、選手たちの兄貴分として高い人望を誇った中根氏。その手腕に注目が集まる。