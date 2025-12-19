【全日本フィギュア】3組出場するペア滑走順一覧。日本史上初！2枠ある五輪出場権を獲得するのは？

全日本フィギュアスケート選手権が開幕した。

今年の全日本は2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の代表選考会も兼ねている。

ペアは日本史上初の2枠を獲得。ショートは21日、フリーは22日に行われる。

日本最高峰の舞台・全日本選手権で、どんな演技を見せてくれるのだろうか。

そんなペア・ショートの滑走順は以下の通り。

ペアの滑走順

（1）

籠谷歩未（かごたに・あゆみ） 25歳/木下アカデミー

本田ルーカス剛史（ほんだるーかすつよし）23歳/木下アカデミー

同じ大学同士で交流もあったという“あゆルカ”ペア。



お互いシングルスケーターとして培ったジャンプを武器に、初戦のペア予選会では3回転ルッツを成功。



"仲の良さ"を強みに全日本デビュー！



「もっといい点数を目指したい」（籠谷）

「パーソナルベストを更新したい」（本田）

（2）

三浦璃来（みうら・りく）24歳/木下グループ

木原龍一（きはら・りゅういち）33歳/木下グループ

“りくりゅう”結成7年目の今季、テーマに「楽しむ」を掲げ、「負けたくない」から「勝ちたい」をモットーに絶好調。



GPシリーズ2連勝、GPファイナルではFSで自己ベスト更新して3年ぶりの優勝。



「自分たちで運命を切り拓いていく」



日本ペア史上初の個人戦メダル獲得へ、勝負の全日本に挑みます。



「すごく健康体なので自信を持って挑みたい」（三浦）

「ベストな演技がしたい」（木原）

（3）

長岡柚奈（ながおか・ゆな）20歳/木下アカデミー

森口澄士（もりぐち・すみただ）23歳/木下アカデミー

初出場の世界選手権でSP落ちを経験するも、森口選手からの「強くなろう」という言葉で奮起し迎えた今季。



五輪最終予選で日本ペア史上初、個人戦出場2枠目を獲得。



「すごく成長したなと感じる」（長岡）

「すごく自信も芽生えてきた」（森口）



その言葉通りGPシリーズ2戦で4位と表彰台まであと一歩。



GPNHK杯では200点超えを達成するなど世界の“ゆなすみ”ペアへと成長中！



結成3年目、初の五輪選考会の全日本へ挑みます。