【全日本フィギュア】5組出場するアイスダンスの滑走順。五輪団体出場の1枠をつかむのは？

全日本フィギュアスケート選手権が開幕した。

今年は2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の代表選考会も兼ねている。

21日にはリズムダンス、22日にフリーダンスが行われる。

アイスダンスはオリンピックの出場枠を獲得できなかったが、日本は団体の出場が決まっているため1組だけ出ることができる。

日本最高峰の舞台・全日本選手権で、どんな演技を見せてくれるのだろうか。

そんなアイスダンス・リズムダンスの滑走順は以下の通り。

【アイスダンス】

（1）

浦松千聖（うらまつ・ちさと）23歳/中京大学

田村篤彦（たむら・あつひこ）21歳/西武東伏見FSC

結成1年目とは思えないほど仲が良い2人。



演技でも抜群の表現力と息ぴったりのツイズルに注目！ちなみに愛称「ちいあつ」は田村選手の大好きなキャラクター「ちいかわ」が由来。

「西日本よりレベルアップした姿をお見せしたい」（浦松）

「これぞ"王道のアイスダンス"をお客さんに届けたい」（田村）

（2）

紀平梨花（きひら・りか）23歳/トヨタ自動車

西山真瑚（にしやま・しんご）23歳/オリエンタルバイオ

今年10月に結成を発表！誕生して日の浅いカップルとは思えない演技を西日本で披露。



カナダを拠点に猛特訓し、素敵な演技を全日本で。

「久しぶりの全日本で最高の演技をしたい」（紀平）

「西日本より成長して新しい姿を見せたい」（西山）

（3）

佐々木彩乃（ささき・あやの）23歳/西武東伏見FSC

池田喜充（いけだ・よしみつ）25歳/西武東伏見FSC

結成3年目！さらに高みを目指すため、今年1月からフランスを練習拠点に。

FD『ノートルダムの鐘』は鳥肌の立つ迫力満点のプログラム。コレオは力強さ、悲しみを表現。

「練習してきたことが発揮できるように頑張りたい」（佐々木）

「RD、FDともに自分たちにぴったりのプログラム」（池田）



自信を持って臨みたい！

（4）

吉田唄菜（よしだ・うたな）22歳/木下アカデミー

森田真沙也（もりた・まさや）22歳/木下アカデミー

現全日本王者カップル“うたまさ”組。



今季から五輪金メダリストスコット・モイア氏のいるカナダへ拠点を移し修行中。その成果を発揮し、CSトリアレティ杯でRD自己ベストを更新。



五輪団体戦出場を懸けて全日本連覇へ挑みます！



「完成度を上げていきたい」（吉田）

「全日本へ向けてリフトを強化したい」（森田）

（5）

櫛田育良（くしだ・いくら）18歳/木下アカデミー

島田高志郎（しまだ・こうしろう）24歳/木下グループ

今年5月に結成を発表した167センチと176センチの長身カップル。



櫛田選手は二刀流、島田選手はアイスダンスに転向し、6〜7キロ増量！キレキレに踊るRDとロマンチックな愛を表現するFDで予選会では見事優勝。



"氷上のムービーアクターズ"の「いくこう」が代々木の会場を2人の色に染めます。



「自分たちのできるベストな演技をしたい」（櫛田）

「西日本よりいい演技、いい得点を」（島田）