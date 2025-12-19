俳優・清水尋也被告に拘禁刑1年・執行猶予3年の判決　東京地裁「大麻に依存性…刑事責任軽くない」「しっかり頑張って」に頭下げる

大麻を所持した罪に問われている俳優の清水尋也被告（26）に、東京地裁は拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

東京地裁前から、フジテレビ社会部・大熊悠斗記者が中継でお伝えします。

清水被告は裁判官が判決理由を読み上げている間、その言葉に時折うなずきながら聞いていました。

清水尋也被告は2025年9月、都内の自宅で乾燥大麻約0.4グラムを所持していた罪に問われています。

これまでの裁判で清水被告は、大麻を使用した理由について「主にストレスの緩和やリラックス目的だった」などと説明していました。

東京地裁は19日の判決で「大麻に対する親和性が認められ、依存性も生じつつあった。刑事責任は決して軽くない」と非難しました。

一方で、「事実を認め、二度と大麻に手を出さないと誓っている」などとして、拘禁刑1年、執行猶予3年を言い渡しました。

裁判官が最後に「前回の法廷で述べたこと、考えたことを忘れずにしっかり頑張ってください」と語りかけると、清水被告は静かに頭を下げて法廷を後にしました。