【独自】「バレなかったら合法」当時中2の姪に性的暴行か　11年前の被害を女性が刑事告訴　伯父は動画で「欲しかってん。“存在”が」　大阪府警が準強姦容疑で捜査

１１年前、伯父から性的暴行を受けたとして大阪府内の女性が刑事告訴し、警察が捜査していることが分かりました。



ＪＮＮが入手した動画には、伯父が事実を認めるような発言が記録されていました。



（被害にあった女性）

「普通に人生を生きていくのがだいぶ辛い。自分の中で（トラウマを）乗り越えたと思っても全然戻れない」



告訴状によりますと、大阪府内の女性（２５）は中学２年生だった２０１４年、抵抗できない状態で伯父から性的暴行を受けたということです。





ＪＮＮは２４年９月、女性が被害に遭ってから初めて伯父と面会し、行為の認識を尋ねた際の動画を入手しました。（伯父）「欲しかってん。“存在”が」（被害にあった女性）「もし妊娠していたら？」（伯父）「妊娠しないだろうという自信だけはあったから」（被害にあった女性）「今まで罪悪感を抱いたことは？」（伯父）「正直に言っていい？バレなかったら合法って」女性からの告訴については、大阪府警が２５年９月に受理し、伯父を準強姦の疑いで捜査していることが分かりました。ＪＮＮは１２月、伯父を訪ねましたが、取材に応じませんでした。