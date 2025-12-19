いまや筋肉芸人の代表格でもある、マヂカルラブリーの野田クリスタルさん。筋肉を鍛える以前、もう12年前からゲーム開発を行っていました。しかもすべて独学。失敗の数々が楽しく、お笑いにも共通する部分があるといいます。

【写真】「ビジュがやばい」野田ゲー初のゲームパッケージに「ワクワクが止まらん！」（7枚目/全13枚）

幼稚園に行く前の30分間のゲームが至福だった

── お笑いコンビ・マヂカルラブリーとして活動するかたわら、みずから企画・開発したゲームを次々と世に送り出している野田クリスタルさん。いまや「芸人×ゲームクリエイター」という異色の肩書きでも注目を集めています。その原点はどこにあるのでしょう。

野田さん：幼稚園のころですね。兄が2人いたこともあり、家にはゲーム機がありました。僕は1986年生まれなので、ちょうどゲームが進化していく時代をリアルタイムで体験してきました。幼稚園のころに初めてプレイしたのが『ファイナルファンタジーⅢ』。登園前の30分だけやらせてもらっていましたね。

── 遊ぶだけでなく、作ることにも興味を持ちはじめたのはいつごろからですか？

野田さん：ゲーム制作を始めたのは2013年くらいですが、似たような創作は子どものころからですね。どういうことかというと、1円玉や100円玉を寝かせてセロハンテープでつまようじを垂直に硬貨にくっつけ、それをキャラクターに見立てて、なんらかの物語を勝手に作って冒険する、いわゆるRPG（ロールプレイングゲーム）みたいな世界を想像して遊んでいたんです。つまようじが剣の役割で100円玉がボス的な存在。おもちゃが少ない時代だったので家にあるもので工夫していました。

── すでにクリエイターの片鱗が。子どものころから発想力が豊かだったんですね。

野田さん：というより、ただの妄想癖ですね（笑）。「こうしたらもっとおもしろい」「自分ならこう作る」と頭の中で物語を広げていました。いま思えば、その妄想がずっと続いている感じですね。

── 実際にゲーム制作に踏み出したのは2013年ごろ、すでに芸人としての活動していた時期です。なぜ急にジャンルの違う世界に挑戦することに？

野田さん：お笑いライブで「特技を披露する」というコーナーがあったんですが、そこで僕が自作のゲームを持っていったらおもしろいんじゃないか？と思ったんです。いまでいうスライドショーみたいなレベルのもので、簡単な画面切り替えや動きをつけただけのかなりお粗末なPCゲームでしたが、会場が盛り上がって、その反応がうれしくて本格的に取り組むようになりました。

途中にサボっても「とにかく完成させる」

── まさか笑いを取るための「思いつき」から始まったものだったとは…。とはいえ、いきなりゲーム制作なんてできるものなんですか？もともとプログラミングの知識があったのでしょうか。

野田さん：いえ、まったく未経験でした。ただ、コンビ結成当時に自分たちのホームページを立ち上げるために関連本を見ながら作ったことがあって、それでコードのこととかに対して少し抵抗感がなくなっていたんです。

僕にとって初めてのゲーム作りだったので、最初のハードルは「作業環境を整えること」でした。プログラムを作るためのツールを導入してパソコンをその仕様で動くように設定するまでにかなりの時間がかかりました。でも、最初に使ったプログラムが日本製で、サポートも日本語だったので、取り組みやすかったですね。

お笑いの活動と並行してゲーム制作に向き合う日々

── ゲームのシナリオ作りは、どんな感覚でしたか。やはり、妄想癖が発想の源に？

野田さん：物語を考えること自体は苦じゃなかったです。お笑いのネタ作りと似ていますし。ただ、僕の場合、妄想は物語を作ることより、それを生み出す「モチベーション」のほうに使われていることが多いんです。「僕がいつかとんでもないゲームを作るんじゃないか」と思うとワクワクが止まらなくなって、それがゲーム作りを進めていく原動力になっています。

──「とんでもないゲーム」って、どんなものを想像していたんですか？

野田さん：たとえば映画『サマーウォーズ』に登場する「OZ（オズ）」というインターネット上の仮想空間ですね。世界中の人々がアバター（分身）を使って現実世界と同じように活動できる、いわばメタバースみたいな世界です。いまでこそよく耳にする言葉ですが、当時はまだ一般的ではなくて。『サマーウォーズ』を見ながら、「いまにこういう空間を俺が作るんじゃないか」と知識がないぶん、妄想だけが暴走していました（笑）。

── その「妄想」を形にするために、野田さんがいちばん大事にしていることってなんでしょう。

野田さん：とにかく「完成させること」ですね。といっても、完成させるために、歯を食いしばって何でも苦労すべきという意味ではありません。むしろ、途中でサボってもいいから、最後までやりきって完成させてみること。すると、なにかしらの発見があります。サボったことで視野が広がってよくなる場合もあるし、「ムダな部分があった」といった気づきもあって、次の作品の立ち上がりがどんどん早くなる。完成は次に進むための足場のようなものだと思っています。

ただ、独学でやってきたので失敗も多かったです。修正を加えるときにバックアップを取ることを知らず、上書きをし続けて作業を続けていたら、途中で訳がわからなくなって、それまで進めてきた工程を断念したことも。それからは、工程ごとに別ファイルで保存するようになりましたね。

── 人に教わったほうが効率的な気もしますが、あえて独学を貫くワケは？

野田さん：自分で試して失敗して覚えたことって、深く残るんですよね。誰かに教われば、ミスが減ったり、進み具合は早くなったりするかもしれませんが、「なぜそうなるか」といった根本的な仕組みを理解できないまま進んでしまうケースがけっこうあります。僕はその「なぜ」の部分を、自分の手でたしかめながら、進めたいタイプなんです。

自分で苦労して得た知識は、いわば「血肉」になります。そうなると、別の分野に挑戦するときにも、その知識を応用できる。だから、この「なぜ」の部分を突き詰めることが、僕にとってはすごく大事なんです。

── お笑いとゲーム。まったく違うジャンルに見えますが、実際にやってみて通じる部分はありますか？

野田さん：どちらもやってみないとわからない部分がありますね。お笑いは舞台でネタを試して客席の反応を見ながら調整するし、ゲームもユーザーに遊んでもらって初めて、自分自身が修正点や改善点に気づくことが多いんです。そのプロセスは似ている気がします。「誰に向けて作るか」という視点も同じです。どこで笑ってもらえるか、どうすればまた足を運んでもらえるか。そうした計算や確認をつねにしている芸人は、みな自然とどうしたらお客様に笑ってもらえるかといった、マーケティングをしているんだと気づきました。

「好き」という衝動を出発点にしながら

── 電車内の吊り革に誰がつかまれるかをオンライン対戦で競うといったアクションやパズルなど、シンプルながら中毒性が高い個性的な発想と独自の世界観を持つ野田さんのゲームは、「野田ゲー」と呼ばれ、ファンに広く愛されています。「野田ゲー」らしさをご自身ではどうとらえていますか？

野田さん：いまはチームでゲームを作るようになってきたので「野田ゲー」らしさは定義しないようにしています。意味づけしすぎると、勝手にジャンル化して作るゲームが狭まっていく気がして。とはいえ、見る人が見れば「これは野田が作ったな」と感じ取れる「匂い」はあるのかなと。それで十分なんじゃないかな。それはお笑いでも同じです。

── 自分で定義しないというのは、ある意味で潔いですね。「自分はこう」と打ち出すのではなく、それは受け手が感じ取るものだと。

野田さん：それが結局、「らしさ」というものになって、その「匂い」を気に入ってくれた人が、ファンになるということだと思うんです。

野田さんの開発するゲームは「野田ゲー」と呼ばれファンに愛されている

── お笑いもゲーム業界も「好き」を仕事にしている人たちです。ジャンルの違う人たちと交流するなかで、刺激を受けることはありますか？

野田さん：やっぱり「好き」と「仕事」が噛み合った瞬間のパワーって、とてつもないんですよね。最近、ファイナルファンタジーXIVを監修した吉田直樹さんと対談させていただく機会があったんですが、とにかく「ゲームが好き」という熱量がケタ違いな人なんです。制作の真っ最中でも、合間に別のゲームに夢中になってしまうほど、純粋な情熱に突き動かされている。その姿勢にすごく刺激を受けました。

ただ、自分の熱量を周りにどう伝染させ、巻き込んでいくかは、本当に難しい部分ですよね。「やる気を出せ」と押しつけても逆効果で、状況に応じて周りを休ませ、持続的に力を発揮させる冷静さも必要。結局、「情熱と理性」をあわせ持つ人が周りを動かしていくんだと思います。

お笑いも同じです。周りを見ていても、成功していく人って、最初は尖った感覚や奇才ぶりが光っているんですけど、周りを引っ張るような立場になると、場の空気を読んだり、ほかの人の力を引き出したりする感覚をあとから身につけていくんです。すべては「好き」が出発点。でも、その個人の衝動を、どうやって周りに伝染させて大きな渦を作っていくか。それに気づけたのは、やっぱりゲームという別の世界に関わったからこそですね。

…

幼少期の10円玉RPGから始まり、お笑い芸人としてのキャリアを築きながら、独学でゲーム制作の世界に飛び込んだ野田クリスタルさん。活動の根底にあるのは、幼いころから変わらない「妄想グセ」と「好き」を突き詰める姿勢でした。そんな野田さんは実は筋肉芸人としても知られる肉体美の持ち主。好きがこうじて筋トレジムのプロデュースも行うほど多忙な日々を送っています。

取材・文／西尾英子 写真提供／野田クリスタル