ダンサーで女優の菅原小春（33）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。シンガー・ソングライターの米津玄師（34）とのコラボレーションが反響を呼んだ、2018年「第69回NHK紅白歌合戦」でのステージを振り返った。

3歳からダンスを始め、10代から多くのコンテストで優勝し、高校卒業後に単身渡米。世界35カ国以上でダンスのワークショップを開催している菅原。「博多華丸・大吉」の博多大吉から、同番組での反響を聞かれると、菅原は「いっぱい見ていただいて。でも邪魔だなぁとかもあります。“ウゼェなアイツ”みたいなことも」と苦笑い。大吉は「たしかにカメラの角度によっては米津さんはどこだっていうシーンもありましたけれども」とフォローした。

そして米津の人柄について、菅原は「やっぱり真逆のタイプの人間で、彼はとても頭もいいし物静かな人」と表現。「私はあんまり頭を使わないでワーッとしてしまうタイプなので」といい、「この年齢になってというか、中学生とかだったら絶対仲良くならないな、みたいな。この年齢になったから尊敬ができる人」と話した。

またセッションするにあたり、菅原が「本番だけです。（リハーサルは）ないです」と明かすと、一同はビックリ。大吉は「歌ってる米津さんも“跳んだ！”とか思いながら、そういうことですよね」と改めて驚いていた。