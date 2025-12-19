11年前、伯父から性的暴行を受けたとして、大阪府内の女性が刑事告訴し、警察が捜査していることがわかりました。JNNが入手した動画には、伯父が事実を認めるような発言が記録されていました。

被害にあった女性

「普通に人生を生きていくのがだいぶつらい。自分の中で（トラウマを）乗り越えたと思っても、全然戻れない」

告訴状によりますと、大阪府内の女性（25）は中学2年生だった2014年、抵抗できない状態で伯父から性的暴行を受けたということです。

JNNは去年9月、女性が被害に遭ってから初めて伯父と面会し、行為の認識を尋ねた際の動画を入手しました。

伯父

「欲しかってん、“存在”が」

被害にあった女性

「もし妊娠していたら？」

伯父

「妊娠しないだろうという自信だけはあったから」

被害にあった女性

「今まで罪悪感を抱いたことは？」

伯父

「正直に言っていい？バレなかったら合法って」

女性からの告訴については、大阪府警が今年9月に受理し、伯父を準強姦の疑いで捜査していることがわかりました。

JNNは今月、伯父を訪ねましたが、取材に応じませんでした。