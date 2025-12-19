いまや上腕二頭筋を披露する姿が定着した人気芸人コンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルさん。もともとはガリガリ体型で食欲もなく、タバコを吸う生活。それが、体質が一変したことで、周囲との関わりまで変化が起きたそうです。

【写真】週7筋トレで「58→75キロに」鍛えあげた野田クリスタルさんの上半身が魅せる（9枚目/全13枚）

27歳までガリガリ体型だった過去

── お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルさんは、27歳から始めた肉体改造によってわずか3か月で「筋肉ムキムキ」へと変貌。いまでは筋肉芸人としてのイメージが定着し、吉本芸人がトレーナーを務めるパーソナルジム「クリスタルジム」の代表も務めています。そもそも筋トレを始めたきっかけは、何だったのでしょうか。

野田さん：筋トレを始めたのは、27歳のときです。学生時代にバスケをやっていたんですが、久しぶりにプレーしたとき、「ダンクシュートを決めてみたい」と、シンプルに思ったのが始まりでした。そこでまずは体を鍛えてみようとジムに行ったら「筋肉が1キロ増えるごとに1000円割引」というキャンペーンをやっていて。その瞬間、負けず嫌いの性格に火がついて「3か月間、本気でやってみよう」と決めました。

── 当時の体型は、いまの体型とはずいぶん違っていたそうですね。

野田さん：当時は、身長180センチで体重は58キロという、本当にガリガリ体型でした。それを変えるための最初の3か月間は、筋トレに没頭しました。トレーニングは週7日。仕事も暇だったので、筋トレ終わりにジムにある風呂に毎日入って、もはや住んでいるような状態でした（笑）。

食事は「死ぬほど飯を食う」。筋トレについても、とことん調べて知識を詰め込みました。その結果、3か月で体重が17キロ増えて75キロになり、体脂肪率も落ちて筋肉がしっかりつきました。

── スイッチが入ったときの集中力がすさまじいですね。見た目もかなり激変したのでは？

野田さん：えらく変わりましたね。急激にマッチョになったもんだから、人に会うたびに「どうした!?」って、驚かれました。何かをやるにしてもだいたいは大雑把なんですが、一度「これ」と決めたテーマについては、徹底的に調べて極めたくなる性分なんです。トレーニングも、期間を絞って集中的にやったほうが結果は出ると、このときに実感しました。

──「ダンクを決めたい」という思いからスタートした筋トレでしたが、実際にゴールを決めることはできたのでしょうか。

野田さん：ハンドボールぐらいの掴めるサイズのボールなら片手でダンクできるようになりました。ジャンプ力って筋肉とは違って、根本的なものだから伸びないのでは？と思っていましたが、本気を出したら鍛える前に比べて20センチくらい伸びまして。ダンクを決めた瞬間、思わずガッツポーズが出ました。

筋肉マッチョ目指したらファンが減っていった

── 短期間でストイックに体と向き合ったことで、食への意識も変わったのでは？それまでの食生活はどんな感じだったんでしょうか。

野田さん：もともとあまり食欲がなくて、カップラーメンだけで済ませることも多かったんです。タバコも吸っていて食事には無頓着でした。でも27歳で筋トレを始めてタバコをやめてから、一気に食べるようになって。とくに意識したのが肉です。とにかくタンパク質を摂ろうと思って量も質も変えました。おかげで体調がよくなって、いまのところ人間ドックの検査で引っかかったことがありません。

吉本芸人がトレーナーを務めるパーソナルジム「クリスタルジム」の代表でもある野田さん

── 体型が激変したことで、周囲の視線にも変化があったと思います。ファンの方々のリアクションはいかがでしたか？

野田さん：それが、もともと少ないファンがさらに減ってしまって…。「前のほうがよかった」とか、けっこう言われましたね。

── 減ったんですか？むしろ女子ウケがよくなるものかと…。

野田さん：当時はまだ筋肉をウリにする芸人が少なくて、筋肉キャラのウケがあまりよくなかったんです。もともと「線が細い」イメージだったせいか、急に体がゴツくなって違和感を持たれたのかもしれません。僕自身、見た目をカッコよくしたくて鍛えたわけじゃなくて、ダンクを決めたくて始めたトレーニングだったので、ジャンプ力を上げるための土台として、とにかく重いものを持てるほどの筋力を追求したんですよ。

その結果、山男みたいな体になっちゃって。肩や腕が盛り上がりすぎてまるで鬼。自分でも「ちょっとバランス悪いな」と、思っていましたね。でも実際に筋肉がついて重いものが持てるようになったし、ダンクシュートも決められた。目的は果たせたので、満足しています。

── 筋トレを始めたことで、ご自身の気持ちや周りの方とのコミュニケーションに何か変化はありましたか？

野田さん：自覚はないですけど、なぜか「明るくなった」とは言われますね。僕自身は相変わらずの陰キャで内面は変わらないと思うんですけど。ただ、ガリガリのときは神経質そうな印象だったのかもしれませんが、筋肉の鎧をまとってからは、周りの人から話しかけられやすくなった気はします。能天気でとっつきやすい雰囲気に見えているのかもしれません。

── 話しかけられやすくなったというのはおもしろいですね。筋肉がついてコミュニケーションを広げるきっかけに？

野田さん：いろんな人に「ここ鍛えたいんだけどどうすればいい？」とか、「やせたいんだけど何食べたらいい？」とか相談される機会がすごく増えましたね。最近は健康志向になって、昔では考えられないくらい周りの芸人からも体のことやトレーニングの相談をされることが増えました。筋肉が、コミュニケーションを取るきっかけを増やしてくれました。近年はマッチョ芸人が増えてきたと思います。でも、昔は「芸人は筋肉つけるな」と言われてたんですよ。

いまではマッチョはお笑いで不可欠な存在に

── そうなんですか？なぜそんな風潮があったのでしょう。

野田さん：マッチョは痛い目に遭ってもリアクションがおもしろく見えない、という理由からでした。しかも見た目がいかついために強そうで怖いから、笑いづらいんです。当時、芸人にとって筋肉は笑いを削ぐものという認識がありました。

でも、いまは逆で視聴者の感覚が変わった。ガリガリな人が痛い目にあうと、「かわいそう」と感じられてしまう時代です。そのいっぽうで、どんなに叩かれてもびくともしないマッチョ芸人なら、タフそうで、能天気で、ちょっとバカっぽい（笑）。そういう存在が笑いの受け皿になっているんです。

── マッチョ芸人が、新しい役割を担っている、と。

野田さん：僕は、マッチョだけは「イジってもいい貴重な存在」だと思っているんです。だって、自分がなりたくてなったわけではないデブやハゲとかと違って、筋肉は本人が望んで努力して身につけたものだから。だから、筋肉をバカにされようが、何をいわれようが、気にならない。張りぼてだと言われても、「そうですけど？」と返してしまう（笑）。むしろ、そういう立ち位置でいいんじゃないかと思ってます。

マッチョ芸人が増えたことで「不死身そうで能天気なキャラクター」という新しいポジションが生まれたわけです。お笑いには、「笑われることを引き受ける人」が、絶対に必要なんです。イジられてこそ芸人。だからこそ、こういう「笑いのためのイジられ役」は、これからも絶対に欠かせない。そう思っています。

2021年7月に「クリスタルジム」をオープン。本格的な器具がそろう

── 2021年には、みずから発案してパーソナルジム「クリスタルジム」を立ち上げました。芸人さんがトレーナーを務めるという発想がユニークですね。

野田さん： ジム通いでいちばん大事なのは、やっぱり通い続けることなんです。でも、途中でやめてしまう人が本当に多い。トレーニングのやり方とか食事の管理よりも前に、「ジムに行くのが楽しみになる理由」が必要だと思ったんです。芸人と一緒にトレーニングできるなら、それがモチベーションになったり、芸人が醸し出す雰囲気でトレーニング自体もちょっと楽しくなると思います。

── 野田さんご自身が、ふだん心がけている健康法を教えてください。

野田さん：おすすめは「骨盤回し」です。お尻を前後に動かすだけでも全然違います。骨盤は体の中心なので、骨盤まわりがどれだけ動かせるかがとても大事。老化にも関係してきます。たとえば、簡単にできるものとしてはフラフープもいいですよ。気軽にできて全身に効く。家でもすぐ始められるのでぜひ取り入れてみてください。

…

筋トレを始めたきっかけは「ダンクシュートを決めたい」という単純な願望だったという野田さん。3か月で17キロ増量し、見た目の変化が周囲との関係にも影響。筋肉がコミュニケーションのきっかけになったといいます。そんな野田さんですが、実はあらゆる乗り物に酔うという過敏な体質の一面も。365日酔い止め薬を飲み、体調管理と向き合ってもいるそうです。

取材・文／西尾英子 写真提供／野田クリスタル