¡¡Âç°ìÈÖ¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÀËÊÌ¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï£±£¸Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç£²£³Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢º£½Õ¤Î¹á¹Á¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£²À¤£Ã¤È¹ñÆâ³°¤Ç£Ç£±¡¦£²¾¡¤òµó¤²¡¢£±£²·î£²£¸Æü¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó¡Ë¤¬¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£°úÂà¸å¤ÏÍ¥½Ù¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¡¢£²£²Ç¯£±£±·î¤Î¿·ÇÏÀï¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç£³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î²÷¾¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²ÀïÌÜ¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿£²£³Ç¯¤ÎÊóÃÎÇÕÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¤ò¾¡¤Á°ìÌö¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸õÊä¤Ë¡£»©·î¾Þ£²Ãå¤Î¤¢¤È¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï°ì´§ÌÜ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½©¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤â¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤Î£²Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢£Ç£±¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤·Â³¤±¡¢£²£´Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©£²Ãå¡¢¹á¹Á¥«¥Ã¥×£³Ãå¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡£º£½Õ¤Î¹á¹Á¤Ç¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡º£½©¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©£¸Ãå¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã£·Ãå¡£ÍÇÏµÇ°¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Öµ¢¤êÆ»¤Ë¹æµã¡×¡ÖÀ¤Âå¤Î¼çÌò¤¬Â³¡¹¤È°úÂà¤òÈ¯É½...¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡ÖÍÇÏµÇ°±þ±ç¤¹¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¥À¥á¤À¥Þ¥¸¤Çµã¤¤½¤¦¡×¡ÖÍÇÏ¾¡¤Ã¤Æ°úÂà¤Î²ÖÆ»¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½ÃÏ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö»æÇÏ·ô¡¢ÀäÂÐÆþ¼ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£