■Dリーグ ラウンド3（17日、18日 トヨタアリーナ東京）クオンツ58.15ー41.85 インフィニティーズ

【写真を見る】女子高校生ダンサー なっち歓喜の涙「過去イチやり切れた」新加入のクオンツ初勝利【Dリーグ】

16チームを2つのグループに分け、1か月に1度、半年にわたって行われているプロダンスリーグDリーグ。ラウンド3の開催2日目となった18日、今季から新加入したクオンツが初勝利を挙げた。

クオンツのなっち（16）は3歳からダンスをはじめ、13歳だった2023年にCHIMERA関西予選で準優勝するなど各地で上位入賞してきた現役女子高校生ダンサー。試合前には「3度目の正直なんですけど全力で勝ちを取ります！」と意気込みを語った。

初勝利を目指し挑んだラウンド3は、チーム8人全員で人間離れしたボディーコントロールのロボットダンスや息を合わせる場面では指先に至るまで完成度の高いシンクロを見せた。

審査項目では、振付力を評価するコレオグラフィーと出場する8人全員のダンスが揃っていたかを評価するシンクロパフォーマンスで大差をつけ、昨季年間3位だったインフィニティーズに勝利。クオンツが今季3試合目で初勝利を挙げた瞬間、なっちはステージ上で歓喜の涙を流しチームメイトと喜びを分かち合った。

なっちは試合後「最高の一言で、めちゃくちゃ自分の中でも過去イチやり切れた自信があるので今までのみんなとの努力がすごく報われたと思います」「みんなの歓声がめちゃくちゃ嬉しくて自分の想像の斜め上の歓声が帰ってきたので超嬉しかったです」今後に向けては「勝ち続けます。ひたすら勝ち続けます。応援お願いします」と喜びを語った。

審査項目のポイントは以下の通り。

■配信ジャッジ

インフィニティーズ 13.0ー12.0 クオンツ

■会場ジャッジ

インフィニティーズ 10.1ー14.9 クオンツ

■テクニック

インフィニティーズ 9.7ー2.8 クオンツ

■コレオグラフィー

インフィニティーズ 1.4 ー11.1 クオンツ

■シンクロ

インフィニティーズ 1.4 ー11.1 クオンツ

■エース

インフィニティーズ 6.25 ー6.25 クオンツ

【合計】

インフィニティーズ 41.85 ー58.15 クオンツ

【Dリーグ ラウンド3 Day1 BLOCK HYPE結果】

レジット 71.8ー28.2 ロイヤルブラッツ

モノリス 50.3ー49.7 スクリーム

エイトロックス 58.7ー41.3 アイムーン

バトルズ 66.8ー33.2 エクス

BLOCK HYPE順位

1位 レジット

2位 エイトロックス

3位 バトルズ

4位 アイムーン

5位 スクリーム

6位 モノリス

7位 ロイヤルブラッツ

8位 エクス

【Dリーグ ラウンド3 Day2 BLOCK VIBE結果】

クオンツ 58.15ー41.85 インフィニティーズ

レイザーズ 60.0ー40.0 アルトリズム

ドリームズ 54.0ー46.0 ルクス

メッセンジャーズ 69.9ー30.1 ラプチャーズ

BLOCK VIBE順位

1位 レイザーズ

2位 メッセンジャーズ

3位 ドリームズ

4位 ラプチャーズ

5位 インフィニティーズ

6位 アルトリズム

7位 クオンツ

8位 ルクス

【Dリーグ25−26シーズン日程】

■2026年

1月9日、10日 ラウンド4

2月12日、13日 ラウンド5

3月13日 ラウンド6

3月14日、15日 ラウンド7

4月23日、24日 ラウンド8

5月31日 チャンピオンシップ



会場：トヨタアリーナ東京

